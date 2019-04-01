⛔ Спустя 2 года в МЭРТ появились инспекторы по вопросам интеллектуальной собственности

В Министерстве экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) 27 марта назначили исполнять обязанности государственных инспекторов по вопросам интеллектуальной собственности семерых должностных лиц МЭРТ. Соответствующее решение прописано в приказе главы министерства. Об этом сообщает антипиратская инициатива «Чистое небо».

Инспекторами по вопросам интеллектуальной собственности стали: Валерий Жалдак – глава департамента интеллектуальной собственности, а также Богдан Падучак (его заместитель), Алексей Арданов, Вячеслав Гаврильчик, Инна Дмитренко, Георгий Кануников и Оксана Ярмоленко.

Таким образом, заработал механизм защиты интеллектуальной собственности в интернете, прописанный в законе «О государственной поддержке кинематографии в Украине». «Неукомплектованность МЭРТ данными инспекторами тормозила применение антипиратских норм принятого в 2017 году закона. Они предусмотрены п. 10 ч. 1 ст. 255 Кодекса об административных правонарушениях Украины, и им предоставлено право составлять протоколы в отношении лиц, совершивших правонарушения в сфере интеллектуальной собственности», – говорится в сообщении «Чистого неба».

Пока закон принимался, существовавшая Государственная служба интеллектуальной собственности была расформирована, и ее функции переданы в МЭРТ. В министерстве был создан департамент интеллектуальной собственности, но не были назначены инспекторы.

«Мы приветствуем такие долгожданные положительные сдвиги в работе департамента интеллектуальной собственности МЭРТ», – комментирует Катерина Федорова, руководитель общественного союза «Инициатива “Чистое небо”».

С возрождением государственных инспекторов по вопросам интеллектуальной собственности связаны надежды всех, кто борется с воровством контента, на то, что их активная деятельность станет эффективным препятствием для пиратства, особенно в сети интернет. «Желаем скорейшего старта реализации своих законных полномочий и формирования постоянного состава инспекторов. Со своей стороны, мы всегда открыты к сотрудничеству и помощи в общем деле», – комментирует Александр Папуця, адвокат Smartsolutions Law Group.

Государственными инспекторами могут инициироваться процедуры привлечения нарушителей к административной ответственности

«Процедуры, предусмотренные ст. 52-1 Закона Украины “Об авторском праве и смежных правах” наконец заработают по-настоящему, – рассчитывает Игорь Михайлов, заместитель главы Украинской антипиратской ассоциации. – А заявления правообладателей о прекращении нарушения авторского права в интернете, за нереагирование на которые государственными инспекторами могут инициироваться процедуры привлечения нарушителей к административной ответственности, станут действенным механизмом для уменьшения интернет-пиратства в Украине».

«Очевидно, для нас, как правообладателей, крайне важна эффективность механизмов борьбы с пиратством. Без возможности фиксации правонарушений привлечь пирата к ответственности было невозможно, – резюмирует Анатолий Максимчук, заместитель генерального директора StarLightMedia (телеканалы СТБ, «Новый», ICTV, M1, М2, ОЦЕ), юридический директор группы. – В то же время мы понимаем, что действенность этого института будет во многом зависеть от того, как Министерство экономического развития и торговли отладит его работу, и надеемся, что “перезагрузка” системы позволит более эффективно защищать права интеллектуальной собственности в Украине».

Напомним, закон «О государственной поддержке кинематографии в Украине», вступивший в силу 26 апреля прошлого года, предусматривает административные штрафы в размере 8,5–34 тыс. грн (от 500 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан) за распространение пиратского контента. Протоколы об административных нарушениях в части процедуры блокировки нелегального контента в интернете возложены на инспекторов МЭРТ. Богдан Падучак весной прошлого года на одном из круглых столов сообщал, что в ведомстве не планируют нанимать инспекторов и хотят переложить ответственность за составление админпротоколов на киберполицию.

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