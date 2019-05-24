🚦 Полиция Днепра «накрыла» провайдера «Горизонт» из-за жалобы StarLightMedia и 1+1 media

Полиция в Днепре заблокировала деятельность провайдера кабельного телевидения «Горизонт» в четверг, 23 мая, из-за нелегальной ретрансляции телеканалов StarLightMedia и 1+1 media. Полиция отмечает, что начато уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество), а в дальнейшем, после проведения экспертиз, будет переквалифицировано на ст. 176 Уголовного кодекса (нарушение авторских прав).

У провайдера был договор со StarLightMedia, но впоследствии компания разорвала его. «В какой-то момент мы разорвали с ним договор и прекратили сотрудничество. Однако ретрансляцию каналов он продолжил. Когда провайдер прекращает с нами сотрудничество, определенный период после этого мы его мониторим и проверяем, не нарушены ли наши авторские права. Ведь мы защищаем не только себя, но и своих партнеров. И таким образом развиваем рынок платного телевидения», – отметил коммерческий директор StarLight Digital Николай Фаенгольд.

«Противодействие пиратству является одним из важных приоритетов работы группы 1+1 media – и речь идет не только о защите наших прав как правообладателей контента, но и о защите потребителей от действий мошенников. Ситуация, которая происходит сейчас с провайдером в городе Днепре, вполне закономерная и ярко демонстрирует, что произойдет с каждым, кто незаконно ретранслирует контент, на который не имеет права. Обыскам, которые состоялись вчера, предшествовали многочисленные призывы 1+1 media и группы StarLightMedia, чьи права тоже были нарушены, к провайдеру о переходе на легальные взаимоотношения. К сожалению, наши просьбы и аргументы не были услышаны, поэтому благодаря совместным усилиям медиагруппы, юристов Smartsolutions Law Group и сотрудников киберполиции, деятельность провайдера-нарушителя приостановлена, а собранных и изъятых материалов хватит для того, чтобы привлечь пирата к уголовной ответственности», – комментирует Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media.

Провайдер фигурировал в списке пиратских провайдеров blacklists.org.ua, составленном антипиратской ассоциацией «Чистое небо». У провайдера могло быть примерно 12 тыс. абонентов.

В 2016-м суд оштрафовал «Горизонт» за незаконную ретрансляцию в течение 8 месяцев каналов «Футбол 1» и «Футбол 2» «Медиа Группы Украина». После судебных разбирательств компании достигли соглашения.

Ранее сообщалось о том, что киберполиция передала уголовное производство в отношении разработчика пиратского приложения ForkPlayer в суд по жалобе StarLightMedia и 1+1 media. Первое заседание должно состояться 17 июля.

Напомним, вчера полиция Днепра сообщила о прекращении работы «некоторых провайдеров кабельного телевидения», распространявших пиратский контент.

Как сообщалось ранее, 8 апреля киберполиция начала спецоперацию «Пираты» по противодействию нарушению авторских прав. Через месяц по ее результатам открыто 9 уголовных производств в сфере нарушения прав интеллектуальной собственности, из них 4 лицам сообщили о подозрении.

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