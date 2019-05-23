⛔ Полиция в Днепре взялась за кабельных провайдеров из-за пиратства
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⛔ Полиция в Днепре взялась за кабельных провайдеров из-за пиратства

от Telekritika
От Telekritika 21
Главная Новости ⛔ Полиция в Днепре взялась за кабельных провайдеров из-за пиратства

В офисах провайдеров кабельного телевидения Днепра проходят обыски.

Полиция Днепра сообщает о прекращении работы «некоторых провайдеров кабельного телевидения», распространявших пиратский контент. Об этом сообщается на официальной странице полиции Днепропетровской области в Facebook.

«В офисах провайдеров-нарушителей продолжаются обыски и другие следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ст. 176 Уголовного кодекса Украины (нарушение авторских прав)», – говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что в связи с этим на некоторых жилых массивах Днепра может прекратиться трансляция кабельного телевидения. «Просим граждан с пониманием отнестись к проведению следственных действий», – заявили в полиции.

Какие именно провайдеры транслировали запрещенный контент, не сообщается. По информации «Телекритики» речь может идти о провайдере «Горизонт». В 2016-м суд оштрафовал «Горизонт» за незаконную ретрансляцию в течение 8 месяцев каналов «Футбол 1» і «Футбол 2» «Медиа Группы Украина».

«Телекритика» выясняет детали обыска.

Фото: pixabay

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