Глава интернет-ассоциации разъяснил позицию по запрету российских соцсетей
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Глава интернет-ассоциации разъяснил позицию по запрету российских соцсетей

от Telekritika
От Telekritika 35
Главная Интернет Глава интернет-ассоциации разъяснил позицию по запрету российских соцсетей

Александр Федиенко уверяет, что его планы касательно обращения Интернет-ассоциации Украины к новому президенту неправильно трактуют СМИ. Хотя его пост говорит об обратном.

Председатель правления Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко планирует инициировать обращение ассоциации к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отменить указ Петра Порошенко о блокировках сайтов в интернете. Об этом Александр Федиенко написал на своей странице в Facebook.

«Одно из первых писем, которые я инициирую в Интернет-ассоциации Украины к новоизбранному президенту господину Зеленскому, будет именно обращение об отмене указа предыдущего президента о любых блокировках в сети интернет», – сообщил Александр Федиенко, приводя в качестве примера видео Владимира Зеленского, где тот негативно отреагировал на законопроект о досудебной блокировке ресурсов в сети интернет.

Пост вызвал дискуссию, в ходе которой Александр Федиенко уточнил, что имеет в виду не конкретную отмену блокировки российских соцсетей и сервисов, а изменение подхода к процедуре блокировки информационных ресурсов путем решений СНБО и указов президента.

Также председатель правления ИнАУ отметил, что телекомсообщество ждет принятия трех базовых профильных законов – об электронных коммуникациях, о кибербезопасности и о критической инфраструктуре. «Мы будем акцентировать внимание на том, что нам нужны три базовых профильных законопроекта. Это закон об электронных коммуникациях, закон о кибербезопасности и закон о критической инфраструктуре. Я очень надеюсь, что в ВР будут не только фермеры и финансисты, но и отраслевые телеком-специалисты. Знаете ли, устал читать законопроекты от журналистов и «финансистов» о том, как должно быть в отрасли», – написал Александр Федиенко.

Отметим, что 19 апреля на съезде ИнАУ был избран новый состав правление в количестве 10 человек. На 25 апреля запланировано первое заседание правления, на котором должны переизбрать главу правления.

Напомним, в интервью «РБК-Украина» Владимир Зеленский отметил, что у него нет четкой позиции касательно снятия запрета на российские социальные сети – ответ должно дать общество.

Фото: pixabay

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