Зеленский озвучил свою позицию по языковым квотам и «джинсе»

Лидер первого тура предвыборной гонки Владимир Зеленский дал интервью «РБК-Украина». Общение состоялось после того, как кандидат в президенты в ночь первого тура выборов проиграл турнир в настольный теннис журналисту изданию. В интервью лидер «Квартала 95» пролил свет на свою позицию по языковым квотам на ТВ и радио, черным спискам российских артистов, а также рассказал о том, как сделать журналистику независимой от собственников и многом другом.

Кандидат в президенты планирует пересмотреть черный список российских артистов, но при этом он за запрет въезда в Украину артистов с антиукраинской позицией: «Я считаю, что к этому вопросу (формирование черного списка. – Ред.) нужно подходить избирательно. Почему? Эти люди уже не артисты. Им, конечно, не должен быть разрешен въезд в Украину. Однозначно. (…) Да, мы информационно защищаем Украину, и говорим, что Россия – агрессор. А им, таким людям как Макаревич и Ахеджакова, еще сложнее. Ведь они же там, на территории России, и они говорят: Кремль – агрессор, Россия – агрессор, как мы могли, забрали Крым, и что на Донбассе происходит, что это позор. Им тоже очень сложно. Поэтому к таким людям мы должны быть открыты. Для меня они сегодня большие украинцы, я их таковыми считаю. Поэтому – выборочно, список должен быть избирательным. Ко всему в жизни, вы же знаете, надо подходить избирательно. И, отвечая на первую часть вашего вопроса, должно ли правительство вмешиваться в средства массовой информации, – нет, вообще ни в коем случае».

Им, конечно, не должен быть разрешен въезд в Украину. Однозначно

Зеленский будет инициировать законопроект о запрете джинсы, а также высказался в поддержку независимых СМИ западными донорами: «Я бы очень мечтал, чтобы пресса была независимой экономически, коммерчески. Чтобы ее нельзя было проплачивать – статьи, издания, программки на телевидении. Мы думаем об этом. Думаем с ребятами над законопроектом, чтобы телевидение было свободное. Чтобы они находили не только деньги с рынка. Пока рынок у нас слабый, нет рекламного рынка. Я бы хотел максимально искать западные инвестиции для инвестирования в свободу слова».

Четкой позиции касательно снятия запрета на российские социальные сети у Зеленского нет – ответ должно дать общество: «Наши (люди. – Ред.) начали обходить запрет. Вы это знаете прекрасно. Украинцы обходят. Я этим не пользуюсь. Честно говоря, и до этого не пользовался. Мое мнение: эта ситуация – я ее называю “парковки в Киеве”. У меня когда-то забирали машину, а сейчас штрафуют. Не там припарковался, например, – оштрафовали. Ты мне дай парковки, а потом жестко меня наказывай, когда я не выполняю закон. Точно такая история и здесь. Ты дай людям платформу – вот где украинцы, где мы общаемся, где у нас одинаковое мировоззрение – и “хлопни” те. Вы знаете, значит чего-то недостаточно людям, раз они обходят. А если на тех же “Одноклассниках” и так далее люди занимаются политикой, занимаются какой-либо агрессией, если там есть свои боты, которые информационно влияют на украинцев, антиукраинские у них лозунги, тогда это уже, ребята, криминал, это другое дело. В чем вообще наша история, в чем наша проблема? Мы ничего не доносим обществу. Ничего. Мы не объясняем, почему это плохо. Объясни и скажи людям: “Люди, вот вы считаете, что это должно работать после того, что там напечатано и после информационной политики, которую они введут? Это должно работать?” Все общество скажет: “Спасибо, что ты меня спросил”. И мало того, что согласятся с закрытием, никто не будет находить обходные пути. Но сначала нужно в любом решении сплотить общество, объяснить why, предложить модель, а потом закрывать, только так. Но это мое личное мнение».

Квоты останутся. Вопрос, какие они должны быть? Даже не так. Там вопрос в регулировании этих квот. Если вы хорошо в этом понимаете, там есть хитрость, дополнение с этими квотами. Вообще: больший процент украинского языка, а дальше – разные языки

В случае принятия закона об использовании украинского языка Зеленский перед подписанием сначала хочет получить мнение общества: «Во-первых, его надо глубоко изучить. Потом я хочу узнать мнение общества по поводу этого закона. (…) И я думаю, сама Верховная рада не знает ответы на какие-то вопросы, которые беспокоят общество. Это как с медицинской реформой. Это точно такая же история. Принимают медицинскую реформу… Кто вообще спросил у людей, а как мы из села доедем в эту больницу? Потому что теперь скорая помощь не приезжает, а у моего ребенка 39, а даже если 37, и эта бабушка с этой внучкой, у нее сердце хватает, к ней не едет скорая помощь, потому что у нас такая реформа (…) Ребята, сегодня мы хотим этот закон, мы хотим защитить украинский язык, и это нормально, это язык этой страны, это государственный украинский язык. Кто-то, в то время, пока вы принимаете закон, какие-то кучки людей рассказывают: “Вы знаете, что там за закон? Вы знаете, что вам всем нельзя будет говорить по-русски, или по-татарски, по-польски, где-то на Закарпатье по-венгерски”. Никто ничего не объясняет. Вы понимаете?»

При этом Зеленский готов несколько ослабить квоты на украинский язык на ТВ и радио: «Смотрите, я очень хорошо понимаю этот закон. Поэтому у меня есть вопросы к закону, о котором мы говорили. Квоты останутся. Вопрос, какие они должны быть? Даже не так. Там вопрос в регулировании этих квот. Если вы хорошо в этом понимаете, там есть хитрость, дополнение с этими квотами. Вообще: больший процент украинского языка, а дальше – разные языки, потому что там надо давать возможность каждому языку. Потому что у нас реально большое количество людей говорит по-русски. Нельзя у них забрать русскоязычное телевидение. У нас есть люди, которые говорят и на других языках. Понимаете, тут большой вопрос с этими квотами. Никто отменять квоты не будет, но есть регулирование».

В понимании кандидата у производителей киносериального контента на украинском языке должно быть послабление налога: «Те люди, которые принимали этот закон, они не совсем телевизионные специалисты, мягко говоря. Я пояснял госпоже Сюмар (глава комитета парламента по свободе слова Виктория Сюмар. – Ред.), мы встречались, что это как раз тот случай с парковками. Я вам объясню, как человек, который руководит большим телевизионным бизнесом, большой налогоплательщик. Если бы вы снизили налоги для всех телевизионных крупных медиа разных компаний, которые долгие годы создавали, в силу рынка и в силу отношений в СНГ, материалы на русском языке... Если бы вы пришли к ним и сказали: смотрите, ребята, вот перед вами два фильма. Фильм, который сделан на украинском языке – налог 10%. Фильм, который делается на русском языке, – оставляем налог какой был. Вы считаете, что нужны были бы квоты? Я вам отвечу очень быстро. Через год я как бизнесмен и все крупные телевизионные бизнесмены без закона про квоты, без этих палок перешли бы в основном на украинский язык и все».

Что значит – государство дает тебе деньги на кино, а ты потом государству не возвращаешь? Почему?

Зеленский против выделение денег Госкино украинским кинопроизводителям без дальнейшего возврата: «Забудьте про государственные деньги. Это же просто, извините меня, это подарки. Что значит – государство дает тебе деньги на кино, а ты потом государству не возвращаешь? Почему? Потому что. Это что такое, это государственные деньги, это откуда? Поэтому, когда у тебя такой подход в целом, что мы должны поднять украинскую культуру, украинское кино, это должно быть модным, мы должны с вами его делать, давайте с вами мирно и спокойно сговоримся. Мне как телевизионщику не нужны государственные дотации, можно было мне просто снизить налог и в этом меня убедить. Я думаю, что в любом вопросе всегда есть этот момент. Говори с обществом, говори с профессионалами и принимай взвешенные решения».

Журналисты «РБК-Украина» в подводке к интервью сообщили, что кандидат в президенты спросил, дадут ли ему текст на согласование. Журналисты возражали, аргументируя тем, что один из членов его команды, нардеп Сергей Лещенко, подавал законопроект об отмене нормы об обязательном согласовании интервью. В ответ услышали следующее: «А кто вам сказал, что Лещенко – член нашей команды? У нас уникальная ситуация, к нам приходят абсолютно разные люди, поддерживают, помогают, спасибо им». В итоге, текст на согласование не отправлялся. Также штаб кандидата не запрашивал у редакции темы беседы или приблизительные вопросы. Кроме того, Зеленский согласился дать «РБК-Украина» еще одно интервью через полгода, в случае избрания его президентом. Но поставил условие – после еще одного турнира по настольному теннису.

Напомним, ранее штаб Владимира Зеленского обнародовал список своих экспертов. За информационную политику у кандидата отвечает Александр Харебин – политтехнолог, медиаменеджер, экс-гендиректор Национальной телекомпании Украины.

Также «Телекритика»недавно писала о том, как западные медиа вникают в юмор «Слуги народа».

Фото: «Квартал 95»