🏆 Зеленский проиграл журналисту РБК в настольный теннис
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🏆 Зеленский проиграл журналисту РБК в настольный теннис

от Telekritika
От Telekritika 169
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Теперь журналист надеется заполучить интервью с лидером первого тура президентских гонок.

В турнире по настольному теннису с кандидатом Владимиром Зеленским, который прошел в ночь выборов в штабе кандидата, выиграл журналист «РБК-Украина» Владислав Красинский. Лидер первого тура президентских гонок пообещал дать изданию интервью. Об этом журналист сообщил на своей Facebook-странице.

Штаб Владимира Зеленского расположился в КВЦ «Парковый», более известном как «вертолетная площадка» беглого президента Виктора Януковича. В штабе для гостей и журналистов работал бар с алкогольными и безалкогольными напитками, шведский стол и несколько игровых зон. Гости и журналисты могли сыграть в настольный теннис, футбол и аэрохоккей. Развлекал присутствующих ведущий Артем Гагарин. После официальный части в большом зале крутили сериал «Слуга народа».

Как прошла ночь выборов в штабе кандидата Владимира Зеленского – смотрите в фоторепортаже «Укринформа»:

🏆 Зеленский проиграл журналисту РБК в настольный теннис 🏆 Зеленский проиграл журналисту РБК в настольный теннис 🏆 Зеленский проиграл журналисту РБК в настольный теннис 🏆 Зеленский проиграл журналисту РБК в настольный теннис 🏆 Зеленский проиграл журналисту РБК в настольный теннис

Фото: «Укринформ»
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