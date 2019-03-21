⚡ Премьера сериала «Слуга народа 3» состоится в марте

Предыдущие два сезона т/с «Слуга народа» прошли с высокими показателями телесмотрения. Первый сезон стал самым рейтинговым сериалом на украинском телевидении в осеннем сезоне 2015 года. Премьера второго сезона состоялась в октябре 2017 года и первые серии возглавили топ самых рейтинговых сериалов осени 2017 года (18-54 Украины/50К+).

И вот уже 27 марта в 20:45 на телеканале «1+1» состоится премьера трехсерийного сериала «Слуга народа 3». По сюжету, в жизни страны наступают темные времена: Василий Голобородько находится в тюрьме по обвинению в организации государственного переворота. Президентскую присягу принимает Дмитрий Суриков. И он – только первый персонаж среди темных личностей политики, через которых придется пройти украинскому народу.

Производством сериала занимается студия «Квартал 95». Третью часть ленты создал режиссер-постановщик Алексей Кирющенко. Продюсерами стали Владимир Зеленский, Андрей Яковлев, Сергей Шефир, Борис Шефир, Алексей Кирющенко. Авторы сценария: Андрей Яковлев, Алексей Кирющенко, Юрий Костюк, Юрий Микуленко, Дмитрий Григоренко, Валерий Жидков, Андрей Ильков, Андрей Нестеров, Андрей Авсеюшкин, Алексей Жук. Оператор-постановщик – Сергей Кошель.

Главные роли в картине исполнили Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, Станислав Боклан, Ольга Жуковцова, Елена Кравец, Валерий Жидков, Мика Фаталов, Александр Пикалов, Юрий Крапов.

Фото: 1+1 Media