Александр Харебин стал экспертом команды Зе!

Александр Харебин, который был первым заместителем гендиректора НТКУ, и в мае 2017 года уволился в связи с сокращением, присоединился к команде кандидата в президенты Владимира Зеленского. Помимо него, в команде Зе! состоит экс-первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстр, о чем свидетельствует расширенный список, переданный СМИ, как сообщает Интрефакс-Украина.

Александр Харебин занимается информационной и языковой политикой, а его напарник – вопросами транспорта и инфраструктуры.

В список также вошли:

Данил Гетманцев , почетный президент и руководитель практики банковского и финансового права компании Jurimex – занимается вопросами налогообложения, публичными финансами, банковским правом;

, почетный президент и руководитель практики банковского и финансового права компании Jurimex занимается вопросами налогообложения, публичными финансами, банковским правом; Олег Бондаренко , глава ГО «Всеукраинской организации "Зеленый фонд"» – занимается правовыми вопросами и вопросами экологии;



, глава ГО «Всеукраинской организации "Зеленый фонд"» занимается правовыми вопросами и вопросами экологии; Александр Мережко , заведующий кафедрой права Киевского национального лингвистического университета – E-government и народовластие;

, заведующий кафедрой права Киевского национального лингвистического университета E-government и народовластие; Руслан Рохов – экс-претендент на позицию мера в Хмельницком - местное и региональное развитие;

экс-претендент на позицию мера в Хмельницком - местное и региональное развитие; Вадим Галайчук – юрист Hillmont Partners.

В список советников, как и раньше, вошли трое: бывшие министр финансов Александр Данилюк и –экономразвития и торговли Айварас Абромавичюс, а также экс-заместитель министра юстиции Руслан Рябошапка.

Непосредственно представителями команды «Зе!» назван спикер Дмитрий Разумков, глава предвыборного штаба Иван Баканов, идеолог партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук, координатор Александр Корниенко, координаторы диджитал-направления Михаил Федоров и Святослав Юраш.

Напомним, после первого тура у Зеленского заявили, что шоумен представит свою команду и план действий на первые 100 дней в случае избрания президентом ко второму туру выборов.

Фото: Facebook-страница Александра Харебина