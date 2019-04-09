Александр Харебин стал экспертом команды Зе!

Александр Харебин, который был первым заместителем гендиректора НТКУ, и в мае 2017 года уволился в связи с сокращением, присоединился к команде кандидата в президенты Владимира Зеленского. Помимо него, в команде Зе! состоит экс-первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстр, о чем свидетельствует расширенный список, переданный СМИ, как сообщает Интрефакс-Украина.
Александр Харебин занимается информационной и языковой политикой, а его напарник – вопросами транспорта и инфраструктуры.
В список также вошли:
- Данил Гетманцев, почетный президент и руководитель практики банковского и финансового права компании Jurimex – занимается вопросами налогообложения, публичными финансами, банковским правом;
- Олег Бондаренко, глава ГО «Всеукраинской организации "Зеленый фонд"» – занимается правовыми вопросами и вопросами экологии;
- Александр Мережко, заведующий кафедрой права Киевского национального лингвистического университета – E-government и народовластие;
- Руслан Рохов – экс-претендент на позицию мера в Хмельницком - местное и региональное развитие;
- Вадим Галайчук – юрист Hillmont Partners.
В список советников, как и раньше, вошли трое: бывшие министр финансов Александр Данилюк и –экономразвития и торговли Айварас Абромавичюс, а также экс-заместитель министра юстиции Руслан Рябошапка.
Непосредственно представителями команды «Зе!» назван спикер Дмитрий Разумков, глава предвыборного штаба Иван Баканов, идеолог партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук, координатор Александр Корниенко, координаторы диджитал-направления Михаил Федоров и Святослав Юраш.
Напомним, после первого тура у Зеленского заявили, что шоумен представит свою команду и план действий на первые 100 дней в случае избрания президентом ко второму туру выборов.
Фото: Facebook-страница Александра Харебина