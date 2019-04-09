Александр Харебин стал экспертом команды Зе!
МедиатусовкаНовости

Александр Харебин стал экспертом команды Зе!

от Telekritika
От Telekritika 11
Главная Медиатусовка Александр Харебин стал экспертом команды Зе!

Команда «Зе!» продолжает оглашать список своих экспертов, среди них Александр Харебин и Владимир Шульмейстр.

Александр Харебин, который был первым заместителем гендиректора НТКУ, и в мае 2017 года уволился в связи с сокращением, присоединился к команде кандидата в президенты Владимира Зеленского. Помимо него, в команде Зе! состоит экс-первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстр, о чем свидетельствует расширенный список, переданный СМИ, как сообщает Интрефакс-Украина.

Александр Харебин занимается информационной и языковой политикой, а его напарник вопросами транспорта и инфраструктуры.

В список также вошли:

  • Данил Гетманцев, почетный президент и руководитель практики банковского и финансового права компании Jurimex занимается вопросами налогообложения, публичными финансами, банковским правом;
  • Олег Бондаренко, глава ГО «Всеукраинской организации "Зеленый фонд"» занимается правовыми вопросами и вопросами экологии;
  • Александр Мережко, заведующий кафедрой права Киевского национального лингвистического университета E-government и народовластие;
  • Руслан Рохов  экс-претендент на позицию мера в Хмельницком - местное и региональное развитие;
  • Вадим Галайчук юрист Hillmont Partners.

В список советников, как и раньше, вошли трое: бывшие министр финансов Александр Данилюк и экономразвития и торговли Айварас Абромавичюс, а также экс-заместитель министра юстиции Руслан Рябошапка.

Непосредственно представителями команды «Зе!» назван спикер Дмитрий Разумков, глава предвыборного штаба Иван Баканов, идеолог партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук, координатор Александр Корниенко, координаторы диджитал-направления Михаил Федоров и Святослав Юраш.

Напомним, после первого тура у Зеленского заявили, что шоумен представит свою команду и план действий на первые 100 дней в случае избрания президентом ко второму туру выборов.

Фото: Facebook-страница Александра Харебина

FacebookTwitter
0

Вас так же может заинтересовать

Телеканал Мураева запустил первые три проморолика

26.10.2018

«Книголав» запустил флешмоб

04.12.2018

⛔ Нардепы провалили поправки по упрощению квотирования СМИ...

22.03.2019

Филантропы выделят $10 млн на борьбу с фейковыми...

30.03.2018

Netflix судится из-за фразы в «Черном зеркале: Брандашмыг»

14.01.2019

Алина Гросу в новом клипе обнажила грудь и...

24.05.2017

Facebook запустил печатное издание и нарвался на критику

22.06.2018

«Квартал 95» проведет два бесплатных концерта

22.08.2018

1+1 media проведет трансляцию финала турнира WePlay! Dota...

14.02.2019

За медиахолдинг 21st Century Fox предлагают $65 млрд...

21.06.2018