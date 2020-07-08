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ООО «1+1 Интернет» будет конкурировать за право на управление активами «Украинского Медиа Холдинга»

от Telekritika
От Telekritika 391
Главная Новости ООО «1+1 Интернет» будет конкурировать за право на управление активами «Украинского Медиа Холдинга»

«1+1 Интернет» подал документы на участие в конкурсе АРМА.

Холдинг 1+1 media сделал заявление об участии в конкурсе АРМА.

«Телекритика» публикует полный текст заявления.

«Группа «1+1 медиа» сообщает, что ООО «1+1 Интернет», входящее в состав группы, подало документы на участие в конкурсе Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных или иных преступлений (АРМА) на управление активами Украинского Медиа Холдинга (УМХ).

Учитывая опыт управления масштабными проектами в сфере медиа, мощную команду специалистов и показатели, которые демонстрируют проекты компании, что подтверждено многочисленными промышленными признаниями, ООО «1+1 Интернет» чувствует готовность и потенциал к успешному управлению указанными активами УМХ. Это было отображено в пакете документов, представленных АРМА соответствии с требованиями конкурса.

Заявки принимались до 3 июля 2020 включительно, пока прием документов завершен. По достоверной информации, к конкурсу присоединились 5 участников, включая ООО «1+1 Интернет»».

Напомним, 9 сентября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и передал в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) имущество, имущественные и корпоративные права группы «Украинский Медиа Холдинг» (UMH), на которые был наложен арест.

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Фото: «1+1»

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