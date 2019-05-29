⛔ Спецпроект «Чистого неба»: зритель или преступник? Часть 6. Финал

Люди, которые забивают в поисковик «смотреть бесплатно» и кликают по первой попавшейся ссылке с названием типа kinokrad, – понимают ли они свою причастность к преступлению? Как с конечными пользователями ворованного пытаются бороться? И как украинцы смотрят легальное? В финальной части общего спецпроекта антипиратской инициативы «Чистое небо» и «Телекритики» мы также поднимем вопрос доступности для зрителя легального контента.

Почетное седьмое место

По данным аналитической компании Muso, за 2018 год на сайты с ворованным контентом зашли больше 189 миллиардов раз. Украина оказалась на 7 месте. 49,38% потребленного – сериалы и телешоу; 17,9% – фильмы; 15,87% – музыка; 11,49% – книги и журналы; 6,16% – ПО.

Для борьбы с воровством контента в отношении конечного юзера в мире существует «политика трех ударов». Интернет-провайдер тех клиентов, кто трижды был замечен в просмотре-прослушивании нелегального контента, применяет к нему меры. Первые два сообщения зрителю – информационные, предупреждающие. Третье – либо отключение интернета, либо передача данных правообладателю, чтобы тот мог обратиться в суд.

В Украине такого закона нет. Не пугает украинцев и навязчивая, прерывающая фильмы в самый неподходящий момент, реклама азартных игр. Поэтому разделение на посетителей «малины» и цивилизованных людей происходит в обществе само и по внутренним убеждениям.

Почему украинцы соглашаются платить за контент

Летом 2018 исследовательская компания Gemius провела для Общественного союза «Инициатива “Чистое небо”» исследование, показывающее поведение украинского интернет-юзера. Опрос проводился среди пользователей 57 крупнейших онлайн-ресурсов Украины в возрасте от 18 до 55 лет.

Результаты показали, что больше всего проводят время в онлайне за просмотром видео и прослушиванием аудио. При этом только 34% респондентов могут отличить легальный контент от нелегального. 89% украинцев, принявших участие в опросе, считают, что бороться с пиратами нужно. При этом готовность платить за легальный контент высказали только 14% респондентов.

Те, кто готов, объяснили свою позицию так:

Любой труд должен оплачиваться, тем более если цена разумная.

Должно быть уважение к закону.

Не хочу смотреть рекламу.

Легальные сайты дают лучшее качество контента.

Легальный контент надежнее и безопаснее.

Я получают доступ к эксклюзивному контенту.

В публичном поле есть и другие аргументы. Мы увидели в Facebook обсуждение вопроса пиратства и взяли несколько мыслей из комментариев обычных людей. «Из-за такого пиратства даже на платных ресурсах на наш регион (продюсеры) не хотят показывать, и я их понимаю», – пишет Сандра Яремчук. (Тут и далее комментарии взяты из дискуссии под публикацией The Village «Кіберполіція закрила чотири піратські онлайн-кінотеатри».)

Те, кто говорит, что денег нет платить за контент, должен просто пересмотреть свои приоритеты, считает Сандра: «Нет денег на фильмы и сериалы – не смотрите. Читайте книги в библиотеке. Чтобы не воровать, деньги не нужны».

Да, согласны, бедность не оправдывает воровство. «А вы согласны что-то делать бесплатно? – обращается к противникам закрытия воровских сайтов Анастасия. – Как вы думаете, для чего фильмы снимают? И с чего платят актерам, гримерам, каскадерам, инженерам?»

Пиратские сайты – это чистой воды бизнес, построенный на воровстве чужой собственности, ничего общего с благородными намерениями подарить бедным доступ к культурному наследию не имеющий

«Представьте, вы сделали свою работу, – вступает в разговор Мария Рубан. – Пришел кто-то, кто не заплатил вам, а взял ваш продукт и зарабатывает на нем деньги. Вот вы привезли кого-то на такси, а он вам не заплатил, а взял намного меньшую сумму с вашего попутчика – ему же не нужно было вкладываться в поездку, ни временем, ни бензином. Или кто-то пришел к вам в магазин, взял бесплатно на неделю продуктов и раздал их куче людей по 5 копеек».

Важно помнить, что пиратские сайты – это чистой воды бизнес, построенный на воровстве чужой собственности, ничего общего с благородными намерениями подарить бедным доступ к культурному наследию не имеющий. Поэтому можно просто не поддерживать просмотрами и посещаемостью онлайн-кинотеатры, которые монетизируют пиратский контент, пишет тренд-вотчер L-A-B-A Александр Мельник. «Меньше зрителей – меньше поводов для сомневающегося рекламодателя “нести” бюджет на подобные площадки», – разъясняет он.

Где и как можно посмотреть легальный контент

Все легальные площадки – и фильмов, и сериалов, и книг, и фотографий, что мы нашли, собраны здесь, на сайте «Чистого неба». Если вашего легального ресурса там нет, пожалуйста, напишите нам на legalcontentua@gmail.com. Далее – некоторые примеры.

Cериалы, шоу и общественно-политические программы StarLightMedia – а это телеканалы ICTV, СТБ, «Новый», М1, М2, «ОЦЕ» – можно посмотреть на сайтах novy.tv, stb.ua, ictv.ua, fakty.com.ua, teleportal.ua, в партнерской сети и на YouTube. Все – в свободном доступе. Видео смотрят ежемесячно около 30 миллионов человек во всем мире, а «Телепортал» набрал первый миллион посещений на третий месяц после старта. В общей сложности группа выложила в интернет 75 тысяч видео.

На платформе 1+1 video или в одноименном приложении в свободном доступе есть полные выпуски шоу и сериалов вещателей телегруппы 1+1 media. Некоторые проекты предоставляются в режиме «раннего доступа» платно. Также контент группы есть на YouTube и различных партнерских сайтах телегруппы. Всего 21,7 тыс. видео. Его ежемесячно смотрит от 10 до 14 миллионов человек.

Обе телегруппы говорят, что больше половины их аудитории – это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

У легального видеосервиса Oll.tv (группа Vega) чуть более 1,5 млн подписок (без учета White Labels), и база абонентов ОТТ стабильно и быстро растет. Компания выделяет два больших сегмента зрителей. Это подписчики футбольного контента, потому что нелегальное вещание футбольных событий достаточно хорошо пресекается. И семейное ТВ, а именно, смотрение телевидения на смарт-экранах, подключенных к интернету.

Директор компании «Диджитал Скринз», которая представляет видеосервис Oll.tv, Борис Данилов говорит: «Платное ТВ безусловно будет расти в основном благодаря двум аспектам. Первый – это усилия правообладателей: кодирование DTH, антипиратская политика, пакетирование и цена контента и другое. Второе – динамика спроса на высокое качество картинки и новые сервисы в связи с развитием рынка Smart TV».

Анализ того, где можно было легально посмотреть последний сезон «Игры престолов», говорит о том, что нарекания онлайн-зрителя на невозможность смотреть контент легально – не больше, чем отмазка: ряд сервисов предлагало сериал за оптимальные деньги пакетом с другим контентом. Онлайн-кинотеатр Megogo предлагал оформить подписку «Максимальная». Сейчас ее предлагают со скидкой по цене в 47 грн за первые две недели, в дальнейшем она будет стоить 197 грн в месяц. Oll.tv включил финальный сезон «Игры престолов» в пакет «Премиум», где доступны 200 каналов и фильмы в HD-качестве. В месяц эта подписка обойдется в 99 грн. Сервис Divan.tv также предлагает зрителям легальный просмотр финального сезона в пакете от 99 грн. Оператор интерактивного телевидения Sweet.tv тоже давал возможность легальной трансляции сериала на следующий день после показа.

Анализ того, где можно было легально посмотреть последний сезон «Игры престолов», говорит о том, что нарекания онлайн-зрителя на невозможность смотреть контент легально – не больше, чем отмазка: ряд сервисов предлагало сериал за оптимальные деньги пакетом с другим контентом

Последний сезон культового сериала доступен и на Vodafone TV, новые серии появлялись здесь на следующий день после премьеры, минимальная стоимость нужного пакета – от 25 грн. Сервис работает через приложение Vodafone TV. Услуга интернет-телевидения запущена оператором в партнерстве с Oll.tv.

В марте этого года провайдер «Воля» запустил новый сервис − библиотеку Foxnow. Здесь можно смотреть фильмы и сериалы от каналов Fox (этот канал владеет правами на показ сериала) и Fox Life в HD-качестве на нескольких мобильных устройствах. Сервис доступен и в мобильном приложении «Воля TV». Сервис Foxnow предоставляется абонентам таких пакетов, как Power Time, Turbo HD, Premium HD, «Інтернет всюди + Максимальне ТБ», Strike, Mobile Optimal.



То же самое – с легальной музыкой и книгами. На Google Play песня стоит от 3 гривен, книга – от 1 гривны.

Маленькими шагами

В Muso отмечают, что в развитых странах уровень пиратства падает, а в развивающихся (к ним причисляется Украина) – возрастает.

Директор по стратегии и маркетингу видеосервиса с полностью легальным контентом Megogo Иван Шестаков говорит о росте в среднем раза в полтора по всем показателям в год. И хотя общее количество пользователей сервиса почти не меняется, потому что и так охвачена почти вся аудитория украинского интернета, растет количество платящих пользователей – примерно в два раза в год. «Если раньше превалировала рекламная модель, то сейчас 70% денег мы зарабатываем на платных продуктах», – заявляет Иван. Он обращает внимание на то, что ворующих контент в Украине с каждым днем становится меньше, «схемные» сервисы закрываются, и объясняет, что объединившиеся после Революции Достоинства правообладатели создали ситуацию, когда быть пиратом становится страшно и невыгодно. «Основная задача контента – приносить удовольствие зрителю. И если плата за это невысокая и зритель также осознает, что поступает правильно и по совести, то удовольствие удваивается. Больше удовольствия – больше легальный рынок», – отмечает Иван Шестаков.

«Важно открыто говорить, что бесплатное пользование чужой интеллектуальной собственностью – это кража. Не романтичное “пиратство”, а прозаичное “воровство”, – продолжает тему руководитель Инициативы «Чистое небо» Катерина Федорова. — Такое изменение в словах, в понятиях – уже шаг вперед, если говорить об интернет-зрителе».

И такую задачу ставит перед собой социальная кампания «Чистого неба» #зачепило, которая началась в мае 2019 года. Она разработана совместно с рекламной группой Publicis, победившей в конкурсе «Интеллектуальная собственность – такая же частная собственность». В нее вложены время и деньги. Согласны? Напишите свое отношение к воровству контента. Встречаемся на странице #зачепило.

Ольга Ваганова специально для «Телекритики»

Фото: pixabay