🚀 «ВОЛЯ» запускает стриминговый сервис FOX с финальным сезоном «Игры престолов»  

Каталог состоит из самых популярных сериалов, которые выходят на каналах FOX и FOX LIFE, а также открывает доступ ко всем предыдущим сезонам топовых проектов на этих каналах, сообщает «ВОЛЯ».

Зрители смогут посмотреть все сезоны таких культовых шоу как «Ходячие мертвецы», «Легион», «Атланта», «Изгой», «Демоны да Винчи», «Тайная власть», «Сосны», «Под чужим флагом», «11.22.63», «Перерождение», «Готэм» и многие другие.

Из новинок в ближайшее время планируется показ финального сезон сериала «Игра престолов», который стартует 15 апреля в 22:00 на канале FOX. «Новые эпизоды всех сериалов будут появляться в каталоге FOXNOW на следующий день после премьеры на канале и будут доступны зрителям от месяца до года после эфира», – говорится в сообщении «ВОЛИ».

Директор по маркетингу «ВОЛИ» Виктория Цомая акцентирует на том, что провайдер первым из отечественных телеком-компаний предлагает подобную услугу абонентам: «Внедрение инновационного сервиса FOXNOW дает нашим абонентам интерактивных услуг доступ к лучшим мировым премьерам одновременно со всем миром, а также возможность смотреть сериалы, фильмы и шоу как на языке оригинала, так и с переводом. Рада, что мы первыми в Украине реализовали этот проект в соответствии с мировыми стандартами качества, жанрового разнообразия и лицензионности, что стало возможным благодаря нашему многолетнему партнерству с компанией FOX NETWORKS GROUP – мировым лидером в производстве теле- и кино продукта», – говорит Виктория Цомая.

Генеральный менеджер FOX NETWORKS GROUP в Северо-Восточной Европе Родион Принцевский указывает на современность такой услуги: «Благодаря запуску онлайн-сервиса FOXNOW, наша компания делает еще больше для того, чтобы украинские зрители почувствовали себя неотъемлемой частью глобальной телевизионной аудитории. Мы первыми предлагаем абонентам «ВОЛИ» лучшие мировые сериалы в удобное время и в лучшем качестве, которые теперь также доступны в любом месте с мобильным приложением "ВОЛЯ TV"», – подчеркивает Родион Принцевский.

Напомним, в октябре 2018-го компания сообщала, что благодаря партнерству телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2» с компанией «ВОЛЯ», зрители почти 15 млн домохозяйств получили доступ к прямым трансляциям матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА на следующие три года. «ВОЛЯ» тогда также получила право на предоставление ОТТ-доступа к контенту указанных телеканалов, включая архивы и хайлайты всех матчей данных трех сезонов.

Фото: pixabay