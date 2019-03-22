🎞Видеоконтент в онлайне: инфраструктура бизнеса. Часть 2

Про организацию самого офиса – места, серверов, компьютеров и работников – мы писали здесь.

После того, как материальная часть обеспечена, бизнесу нужен сайт – место, откуда потребитель будет получать то, зачем пришел.

Создание самого сайта – дело внутреннее, и тут различий в легальном и нелегальном бизнесе особо нет. Хотя, даже если заказчик не уточнил, дизайнеры и кодеры могут понять, делают они пиратский сайт или легальный, по специфическому внешнему виду пиратских сайтов и «зоопарке» рекламных мест на нем.

Следующий шаг – регистрация доменного имени.

Регистраторы

Регистраторы доменных имен не любят вмешиваться в борьбу с сайтами, ворующими контент.

Но правообладатели регулярно хотят их вовлечь. В 2013 Universal Music получила судебное решение по немецкому регистратору Key-Systems, который зарегистрировал домен H33t.com. На этом домене нелегально распространялась принадлежащая правообладателю музыка. У доменов, конечно, есть своя специфика. После первых юридических проблем сайт переехал на H33T.eu, а затем на H33t.to. То же самое в Украине проделывал сайт fs.ua, который после блокировки Киберполицией переехал сначала на домен FS.to, а потом на brb.to.

В 2016 Американская ассоциация MPAA, которая защищает кинематографистов, потребовала от реестра Donuts остановить действие трех доменных имен сайтов-пиратов. «Мы пришли к выводу, что на первых двух доменах располагались зеркала пиратских сайтов, по которым велись судебные расследования и которые незаконно размещали фильмы, в том числе прокатные. Третий домен содержал сайт для нелегального просмотра телесериалов», – согласился Donuts и приостановил работу доменных адресов. В 2018 году МРАА подписала исторические соглашения с реестрами Donuts и Radix, согласно которым MPAA становится «доверенным уведомителем» пиратских доменов. А ассоциация доменных имен, которая объединяет крупных регистраторов и реестры, представила инициативу «Здоровые домены», схему саморегулирования для борьбы со всеми видами злоупотреблений в интернете. Наконец, в 2018 году был создан судебный прецедент, когда правообладатель, получая в суде запрет на блокирование пиратящего его сайта, автоматически может блокировать все его зеркала на различных доменах.

Для этой статьи мы выслали запрос на комментарий десятку украинских регистраторов доменных имен: «Проверяете ли вы сайты, для которых регистрируете домены и которые хостите, на предмет нарушения ими украинского законодательства?» Запросы к imena.ua, Ukrnames, Freehost, Хостинг «Украина», UH и другим остались без ответа. Честно говоря, у нас сложилось впечатление, то это – не те компании, которые стремятся к общению с прессой. Редко где есть контакт для запросов СМИ, чаще мы писали на почту службы поддержки или на мейлы boss@ (это не шутка, в двух компаниях были именно такие адреса).

Ответил нам, несмотря на проживание во Флориде и текущую поглощенность многими проектами и фридайвингом, Андрей Хветкевич, основатель регистратора и хостера NIC.UA. «Мы проверяем сайты только после обращения правообладателя, – сказал он. – Проверить все сайты на входе технически невозможно. Да и как мы поймем, кто из них нарушает права интеллектуальной собственности, даже если на сайте размещен аудиовизуальный контент».

Хорошо, регистраторы не размещают ворованный контент. Но вот хостеры его… не то, чтобы размещают, но держат на своих серверах. Это как держать в квартире (за деньги) чьи-то сумки, не спрашивая, что в них.

Хостеры

К хостерам претензий больше, и они прописаны в законах разных стран.

Закон «О государственной поддержке кинематографии в Украине» содержит процедуру защиты аудиовизуальной интеллектуальной собственности, в которой ключевая роль отведена поставщикам услуг хостинга.

Статья 164 требует от хостеров «действий по предотвращению доступа пользователей сети Интернет к объектам авторского права и (или) смежных прав», в частности, если сайт-пират не отвечает на требования правообладателя снять его контент, то направить это требование владельцу сайта по контактам, указанным при покупке хостинга. Если «воровской» сайт не реагирует 24 часа, то «поставщик услуг хостинга ограничивает доступ к электронной информации, указанной в заявлении о прекращении нарушения».

Следуя этому закону, в 2018 году хостинг-провайдер «Воля» заблокировала, по требованию правообладателя, доступ к пиратскому сайту.

Андрей Хветкевич говорит, что когда в NIC.UA поступают подобные жалобы, компания обращается к клиенту, к которому предъявлена претензия, с требованием или снять контент, или доказать право на его использование, при этом сайт блокируют только по решению суда. Досудебную блокировку Андрей считает методом, которым могут воспользоваться для конкурентной борьбы. «Например, компания Lego тщательно следит за тем, чтобы никто не продавал подделки ее конструкторов. Но если мы получим жалобу на интернет-магазин, который хостим, где гарантия, что это не конкурент, который его просто хочет закрыть?»

Кинематографисты при этом жалуются, что пока суд будет разбирать дело о их фильме, все давно посмотрят его на пиратах, а продюсер вместо заработка получит огромный «недополученный доход». То есть убыток.

Так или иначе, это касается только сайтов, которые хостятся в Украине.

Катерина Федорова, руководитель Инициативы «Чистое небо»: «Конечно, чем больше мы активны в Украине, тем больше пиратских сайтов переезжают хоститься за рубеж. Потому что там их можно достать только через международное партнерство, а это сложнее. Но таким образом воры контента оказываются в более невыгодных условиях по сравнению с теми, кто хостится в Украине: трафик у них получается дороже и медленнее».

В мире есть хостеры, которые принципиально не интересуются, чем занимаются их клиенты. Они размещают серверы в странах, где, как они считают, их не достанут (например, Нигерии), и спокойно игнорируют требования правообладателей.

Интернет-провайдеры

Интернет-провайдеры, которые не оказывают услугу хостинга, относятся к проверкам клиентов на законопослушность так же равнодушно, как регистраторы. «Сайты, которые официально запрещены, мы конечно блокируем, но выяснением, какой сайт, возможно, нарушает законодательство, не занимаемся», – пояснил Вадим Сидоренко, генеральный директор крупного интернет-провайдера «Триолан».

Такой же позиции придерживается Людмила Кокоровец, представитель нескольких ведущих одесских провайдеров интернета: «Мы работаем в рамках действующего законодательства и сами сайты на предмет нарушения ими украинского законодательства не проверяем, так как это не входит в нашу компетенцию. В случае поступления запросов от компетентных органов либо решений судов мы блокируем доступ к указанным в решениях судов сайтам согласно действующему законодательству».

Нужно сказать, что в мире интернет-провайдеры в большей или меньшей мере сотрудничают с правообладателями в борьбе с онлайн-махавихерами. Они получают данные от различных антипиратских организаций и могут ограничить доступ к этим сайтам. В некоторых случаях – добровольно, иногда – когда этого требует закон.

По состоянию на начало февраля 2019 года интернет-провайдеры заблокировали около 4000 сайтов-воров в 31 стране. МРАА отмечает, что блокировка сайтов провайдерами, хоть и не идеальный, но эффективный инструментом защиты авторских прав.

Правообладатели и вся антипиратская общественность все больше считают, что «технарям» – регистраторам доменных имен, хостерам, интернет-провайдерам, – которые сейчас позиционируют себя как «нейтральные посредники», нужно больше вовлекаться в борьбу с ворами.

Ольга Ваганова, специально для «Телекритики»