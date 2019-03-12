🎞 Видеоконтент в онлайне: инфраструктура бизнеса

Почему мы называем сайты, нарушающие права интеллектуальной собственности, романтическим словом «пиратские»? Ведь «пират» в наше время ассоциируется с лихим и развеселым киногероем Джеком Воробьем, но никак не с человеком, который буквально ворует чью-то собственность и зарабатывает на ней самым что ни на есть незаконным образом.

А ведь для воров когда-то было придумано много красочных терминов. Например, акробат – вор, специализирующийся на пролезании в форточки. Бабочник занимается карманными кражами. Банщик – это вор вокзальный, ливерщик – магазинный, а савка или шапошник – рыночный. Абротник – конокрад. Есть и общие термины для воровского люда – жох, маравихер или жульман. Так что не исключено, что сегодня «пиратские» сайты мы могли бы называть, например, «маравихерские».

Этот спецпроект посвящен видеоконтенту в сети. Мы посмотрим, как устроен этот бизнес изнутри, в двух контекстах: легального и нелегального распространения. Ведь сайты, на которых никогда ни за что не надо платить, – тоже бизнес, который живет по своим «воровским» законам.

Как работает «схема»

Каждый день люди все больше смотрят видео: через интернет или по услуге платного телевидения. Онлайн-кинотеатры, стриминг-видео, включая трансляции телеканалов по услуге платного ТВ – это выгодный и перспективный бизнес. Какая инфраструктура под него строится? Сколько человек работает, чем они занимаются, откуда берется контент и сколько он стоит? И что грозит тем, кто пытается заниматься этим бизнесом нелегально?

Для начала пираты организовывают инфраструктуру для «перепродажи краденого»: сервера, доменные имена, хостинг, подключение к интернет-провайдеру. Затем им нужно продвигать «барахло»: пираты взаимодействуют с поисковиками, платформами объявлений, социальными сетями и другими площадками для промо. После чего необходимо найти «скупщика». Если речь об услуге платного телевидения, то скупщиком будет непосредственно зритель, абонент. Если мы говорим о сайте, то продуктом тут станут уже не фильмы и сериалы, а зрители, которые их смотрят. А скупщиком – рекламодатели.

И, наконец, нужно получить деньги. Тут на помощь приходят финансовые операторы: платежные системы, банки, операторы прямых платежей.

Каждую из этих составляющих бизнеса мы рассмотрим в отдельном материале: законный подход и незаконный. А также – кто и как борется с незаконным бизнесом по перепродаже краденого контента.

Бизнес, связанный с видео в онлайне и по услуге платного ТВ, делится на три больших направления:

– VOD, video on demand: это когда у видео есть конкретные начало и конец – фильмы, эпизоды сериалов и сюжеты, вырезанные из телеэфира;

– трансляции: это собственно эфир телеканала, только в интернете или по услуге платного телевидения;

– стриминг: это тоже трансляции, но конкретного события, например, боксерского матча.

Последний вид видео в Украине распространен мало, поэтому мы его в этой статье рассматривать не будем.

В чем преимущества video on demand

О том, как построен бизнес, связанный с видео онлайн и по услуге платного ТВ, рассказывает StarLight Digital. Компания монетизирует в интернете то, что производят телеканалы СТБ, «Новый канал», ICTV, M1 и M2. Эфирный контент, который создают телеканалы, загружают (обрабатывают и описывают) как сами каналы, так и StarLight Digital, как договорятся.

Он монетизируется на нескольких площадках: это сайты телеканалов, сайт-агрегатор Teleportal.ua и YouTube. Некоторые проекты StarLight Digital отдает другим сайтам, но только в своем плеере. Это позволяет размещать внутри видео рекламу, доход от которой идет телеканалам: тем, кто этот контент производит.

Если говорить о доходе, то в украинском сегменте YouTube показатели дохода производителя контента невысокие, на сайтах телеканалов и на Тeleportal.ua – в разы выше. Поэтому StarLight Digital старается переводить трафик туда. Как вариант, ставит эфирные сюжеты сначала на этих сайтах и только через 48 часов – на YouTube.

Николай Фаенгольд, коммерческий директор StarLight Digital: «Мы разрабатываем стратегию размещения контента в digital, контролируем весь процесс монетизации от момента загрузки и вплоть до аналитики по доходам. В нашей команде работают специалисты, которые прошли обучение по программе YouTube Certified и получили сертификаты по различным направлениям: управление контентом, digital rights, расширение аудитории».

Тут есть свои хитрости. В результате правильной стратегии продвижения и подачи дополнительный контент может принести доход выше, чем во время премьер на ТВ. Поэтому StarLight Digital с 1 единицы эфирного материала готовит 2–3 единицы digital-контента.

Бизнес-система ретрансляции

StarLight Digital продает права на ретрансляцию каналов StarLightMedia своим партнерам. С ними заключены договора, и они платят производителю контента за трансляцию, по сути, «авторские отчисления». У компании 450 партнеров: это провайдеры кабельного телевидения, IPTV и ОТТ провайдеры. Всего они доставляют контент телеканалов к 3 100 000 семей в Украине.

Провайдеры платного телевидения являются частью этой бизнес-системы. Если говорить о проблемах, то первая проблема роста рынка платного телевидения – это то, что украинцы не привыкли платить за контент. Результаты двухлетней работы StarLight Digital над тем, чтобы поменять это «в головах» соотечественников, говорят сами за себя.

Вот как менялась стоимость ТВ-услуги у одного из ведущих ТВ-провайдеров:

2016 2017 2018 2019 0 грн 15 грн 50 грн 70 грн

Вот как рос рынок в количестве абонентов ОТТ-провайдеров:

2015 2016 2017 2018 63 644 82 516 195 719 271 998

Другая проблема роста рынка платного ТВ – так называемый андеррепортинг, когда провайдер скрывает реальное количество своих абонентов, занижает его. В задачи StarLight Digital входит находить такие занижения. А также находить тех, кто транслирует телеканалы без их разрешения. Это третья проблема.

Дмитрий Левин, руководитель Центра мониторинга контента StarLight Digital: «Для нас очень важно защищать свой контент, так как его производство – это сложный и дорогой процесс. За последние три года мы смогли значительно уменьшить воровство нашего VOD-контента. 96% его теперь показывают в легальном плейере. Пользователь, который ищет контент нашей группы с помощью Google, обязательно посмотрит его в легальном плеере. И мы этим гордимся».

Заместитель генерального директора по правовым вопросам «1+1 медиа» Вячеслав Миенко отмечает, что заметная активизация совместной борьбы против нелегального использования медиаконтента в Украине началась более 2 лет назад. Тогда между представителями медиаиндустрии и Национальной полицией Украины был подписан Меморандум о взаимопонимании. Благодаря этому усилия правообладателей и правоохранительных органов были объединены. «Мы получили возможность обмена опытом и методологическими наработками по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений. Был проведен ряд тренингов и обучающих семинаров для работников киберполиции», – говорит Вячеслав.

Киберполиция и ее приоритеты

Если легальные онлайн-кинотеатры и провайдеры платного телевидения покупают контент, то у воров такой статьи расходов нет, за контент они не платят.

Но есть и минус: если бизнес нелегален, то «малину» рано или поздно прикроют. Сделает это официальный правоохранительный орган Украины – киберполиция – на основании части 3 статьи 176 (нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Украины, по заявлению правообладателя.

Дмитрий Левин: «Сейчас у нас подано 29 заявлений, все они находятся на разных стадиях рассмотрения. Произведено около 10 обысков, вручено несколько подозрений».

Группа «1+1 медиа» также активна в борьбе с пиратством, отмечает Александр Папуця, управляющий партнер адвокатского объединения Smartsolutions Law Group: «За последние полтора года по заявлениям «1+1 медиа» открыто более 30 уголовных производств. В течение 2018 года «1+1 медиа» продолжала активное сотрудничество с киберполицией и следственными отделами Национальной полиции Украины по всей территории Украины. Так, по заявлениям «1+1 медиа» было начато 17 уголовных производств, успешно реализовано 6 санкционированных обысков и 3 лицам были объявлены подозрения в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 176 УК Украины. По отдельным делам уже закончено досудебное следствие, а дела направлены на рассмотрение суда».

В 2018 году киберполиция закрыла 40 пиратских сайтов

Юлия Квитко, пресс-офицер киберполиции, говорит, что борьба с нарушением права интеллектуальной собственности в интернете – одно из приоритетных направлений работы. В 2018 году киберполиция закрыла 40 пиратских сайтов, и работа продолжается. «Раньше пиратские сервера располагались на территории Украины, но после того, как мы начали активно бороться с этим явлением, злоумышленники стали перемещаться за границу. Это усложняет документирование, и времени на расследование таких случаев нужно больше, поскольку приходится прибегать к международному сотрудничеству», – разъясняет она. Но киберполиции все равно удается и фиксировать преступления, и открывать расследования.

Вячеслав Миенко подтверждает: «Отдельно стоит отметить профессиональную и оперативную работу киберполицейских совместно со следственными подразделениями Закарпатской, Хмельницкой, Львовской, Кировоградской и Киевской областей, которые, несмотря на «изобретательность» преступников, смогли сдвинуть расследование некоторых дел с мертвой точки». Но параллельно Вячеслав с сожалением отмечает неоднозначную позицию прокуратуры и следственных судей, которые не всегда считают нарушения в сфере интеллектуальной собственности реальным преступлением.

Преступление и наказание

Что же видят полицейские, когда попадают в «притон» вора контента. «Нарушителю не нужно снимать специальное помещение, чтобы организовать этот бизнес, – говорит Юлия Квитко. – Требуются компьютер и выход в интернет». Ну и, конечно, определенные умения и мотивация для ведения подобного бизнеса.

При обысках правоохранители изымают эти компьютеры, системные блоки, жесткие диски и даже банковские карточки, на которые зачислялись деньги от размещения рекламы на ворованном «барахле». Изъятую технику направляют на экспертизу. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

Штат обычно тоже очень маленький. В 2017 году киберполиция разоблачила николаевского «барыгу». Он один поддерживал сайт с ворованным контентом. Деятельность ресурса была прекращена, злоумышленнику грозит наказание в виде крупного штрафа или лишения свободы на срок до двух лет. В конце 2018 года подобная история произошла во Львове – там работали трое. Как и продавцы воровской приставки ForkPlayer в Кропивницком, разоблаченные киберполицией примерно в то же время.

Такое ощущение, что большинство администраторов нелегальных сайтов являются и их владельцами: с таким энтузиазмом заниматься нелегальной деятельностью может либо очень финансово мотивированный, либо очень глупый человек

«Такое ощущение, что большинство администраторов нелегальных сайтов являются и их владельцами: с таким энтузиазмом заниматься нелегальной деятельностью может либо очень финансово мотивированный, либо очень глупый человек, – считает Катерина Федорова, руководитель антипиратской ассоциации «Чистое небо». – Отдельную категорию могут составлять фанатики, искренне верящие в «робингудские» намерения таких сайтов. Но их, скорее, надо причислить к глупцам, потому что пиратские сайты – это чистой воды бизнес, построенный на воровстве чужой собственности, ничего общего с благородными намерениями подарить бедным доступ к культурному наследию не имеющий».

Существование воровства контента наносит ощутимый ущерб креативной индустрии. Да и делает немалый вклад в репутацию Украины в мире. Поэтому и правообладатели, и киберполиция намерены продолжать преследовать воров.

В следующей статье спецпроекта мы продолжим рассмотрение вопроса об инфраструктуре бизнеса и посмотрим на такие ее составляющие, как регистраторы доменов, хостеры и интернет-провайдеры.

Ольга Ваганова, специально для «Телекритики»