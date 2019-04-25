💀Пиратство в сети: банки и платежные системы. Часть 5

В предыдущем материале мы рассказали, кто же обеспечивает доход ворующим контент. Два основных источника – рекламодатели и абоненты платного телевидения и стриминга. Но кто же передает деньги? Если в первом случае вариант передачи мешка денег теоретически возможен, то во втором – исключен. Да и в первом – ну кто будет возить наличные, если есть банковские переводы. Поэтому банки и платежные системы – еще один игрок на поле легального и нелегального бизнеса, связанного с видео в онлайне.

Как они ведут себя, какие принимают решения и что с этим делать – расскажем в пятой статье нашего спецпроекта.

Банки

Конечно, банки не хотят видеть среди своих клиентов преступников. Это вопрос и репутации, и спокойствия добропорядочных клиентов, да и просто ресурсов – от клиентов, имеющих проблемы с законом, всегда жди дополнительных «движей». Например, можно столкнуться с требованием вернуть платеж, так как он был проведен за мошеннически неоказанную услугу. Поэтому обычно банки следуют политике «знай своих клиентов», идентифицируя тех из них, кто занимается незаконной деятельностью. Эта процедура происходит по законам страны, в которой работает банк, и по внутренним документам компании, регламентирующим проведение финансового мониторинга.

В нашем банке, согласно требованиям различных положений, действуют программы идентификации, верификации и изучения клиентов, – заявляет начальник Управления комплаенс-контроля Forward Bank Андрей Ковтун

Участники Инициативы «Чистое небо» давно ведут консультации с банками и с Украинской межбанковской ассоциацией членов платежных систем ЕМА, чтобы найти эффективный инструмент блокировки платежей от абонентов пиратам.

Хочется привести вдохновляющий международный опыт. Королевская канадская конная полиция и местные банки договорились о механизме возврата прошлых платежей! То есть полиция принимает жалобу, проверяет ее, а затем вместе с банком снимает со счета преступника все поступившие ему за довольно длительное время средства.

Об удивительном случае поимки владельца пиратского торрент-трекера Kickass Torrents по денежному следу в латвийском Reģionālā investīciju banka читайте здесь.



Так что, если кто думает открыть пиратский сайт – это не легкий бизнес :-).

Платежные системы

Более строгие в этом отношении международные платежные системы Visa и MasterCard. Их политика борьбы с нарушением прав интеллектуальной собственности описана на официальных сайтах. Если правообладатель оформляет официальную жалобу на сайт или провайдера платного ТВ, платежная система выставляет претензию банку-эквайеру с требованием остановить платежи на этого клиента. Особенно остро они реагируют на нелегальных провайдеров платного телевидения, так как в этом случае их логотипы красуются на «воровской малине».

На счету участников «Чистого неба» уже 19 случаев блокировки благодаря обращениям к Visa и Mastercard

Инициатива «Чистое небо» сотрудничает с платежными системами для блокирования денежных поступлений за нелегальную услугу платного телевидения. На счету участников «Чистого неба» уже 19 случаев такой блокировки благодаря обращениям к Visa и Mastercard.

Андрей Ковтун говорит, что к ним еще не поступали запросы от платежных систем с требованием остановить платежи на тот или иной счет, из-за того что его владелец занимается незаконной деятельностью. Что было – обращались клиенты других банков, хотя и это были единичные случаи за много лет. «По каждому обращению проводились расследования и принимались соответствующие решения. Примеры обращений и конкретные решения мы разглашать не можем», – поясняет представитель банка.

Операторы прямых платежей

У технологических финансовых сервисов, которые обеспечивают прямые (P2P) переводы денег между физическими лицами, также есть политика препятствования финансированию незаконных действий.

Например, у PayPal есть внутренняя политика по отношению к нарушителям права интеллектуальной собственности и форма Infringement Report, позволяющая правообладателю заявить о нарушении его прав напрямую платежному оператору. С каждой заявкой в PayPal обещают разобраться и, если претензия подтвердится, заблокировать платежи вору «без суда и следствия».

WebMoney пишет на сайте, что продажу ворованного контента он относит к нелегальной торговле и налагает на себя обязательство «не допускать никакой явной или скрытой поддержки» подобного бизнеса.

Также есть технологические платежные сервисы, которые осуществляют перевод денег для банков. У них тоже все строго. Например, сервис iPay.ua, который предоставляет услуги на основании финансовой Лицензии НБУ, являемся гарантом надежности для пользователей в вопросах онлайн-платежей. «Поэтому строгое соблюдение законов Украины является для нас обязательным стандартом», — говорит Алена Киселева, руководитель проектов iPay.ua. Сервис проводит идентификацию и верификацию клиентов на этапе начала сотрудничества. «Вероятность взаимодействия и сотрудничества с партнерами, которые занимаются незаконной деятельностью, минимизирована. В случае фиксации подозрительных операций отдел мониторинга инициирует прекращение приема платежей на нашей стороне и сообщает банкам о таких ситуациях. В свою очередь банки уже разбираются со своими клиентами и дают нам обратную связь».



Ранее украинский агрегатор платежей Interkassa в комментарии «Чистому небу» говорил, что компания проверяет каждого клиента через систему комплаенс-контроля от Web Shield. Каждый сайт, к которому Interkassa подключает платежи, предоставляет подтверждение, что имеет право на продажу товаров, услуг или контента, правомерно использует домен и торговую марку.

На этому мы заканчиваем рассматривать В2В подход «Идти за деньгами». Последний материал нашего спецпроекта о легальном и нелегальном бизнесе видео в онлайне будет посвящен зрителю.

Ольга Ваганова, специально для «Телекритики»