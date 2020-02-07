Обыски на «1+1»: реакции медийщиков

5 февраля в офисе программы «Секретные материалы» телеканала «1+1» по ул. Куреневская, 18 сотрудники СБУ провели обыск. Медиагруппа отреагировала на такие действия СБУ заявлением, в котором подчеркнула, что считает их препятствием журналистской деятельности. Глава СБУ Иван Баканов, в свою очередь, заявил, что его коллеги действуют в рамках уголовного дела о прослушке премьер-министра Украины Алексея Гончарука и не относятся к деятельности самого канала. Позже представители СБУ пришли с обыском и домой к трем журналистам «1+1».

6 февраля группа 1+1 media обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим депутатам Верховной Рады с просьбой «обратить внимание на чрезвычайные и беспрецедентные действия Службы безопасности Украины во время досудебного расследования». В этот же день члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова во время внеочередного заседания пришли к мнению, что обыски СБУ в офисе канала и дома у журналистов – препятствование журналистской деятельности и решили обратиться к главе СБУ Ивану Баканову.

Позже медийные общественные организации призвали СБУ воздержаться от чрезмерного вмешательства в деятельность СМИ, а «1+1» – сотрудничать с правоохранительными органами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет вмешиваться в ситуацию с обысками на телеканале «1+1» и в квартирах журналистов.

«Телекритика» собрала реакции представителей медиаиндустрии относительно обысков. Медийщики по-разному отреагировали на действия СБУ.

Виктория Сюмар, народный депутат Украины: «Обыски в СМИ являются тревожным сигналом несмотря на все подтексты. Если можно с «Плюсами», со всеми остальными можно и подавно … В стране Зеленского не существует «священных коров» типа журналистов, СМИ или свободы слова. Сила и силовики играют «первую скрипку» …».

Александр Ткаченко, народный депутат Украины, почетный президент 1+1 media:

Татьяна Николаенко, главный редактор сайта «Буквы»:



Виталий Мещеряков, член НСЖУ: «Обыски на телеканале «1+1» – очень и очень плохой сигнал для украинских журналистов. Ведь ничего там найти никто и не ожидал. О том, что записи редактировались именно на этом телеканале страна знала еще почти неделю назад. За это время можно было в другой конец света любые вещественные доказательства отвезти. Очевидно, что цель этого шоу в другом».

Ирина Ромалийская, журналистка «Настоящего времени»:

Юлия Крапивина, блогер, журналистка OBOZ TV:

Петр Терентьев, издатель сайта «Буквы»: «Радоваться медийщикам обыскам на «Плюсах» крайне тупо, потому что мы видим, что Зеленский и его команда откровенно кладут на закон и фальсифицируют дела, пример: дело Шеремета».

Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины: «Служба безопасности Украины не должна запугивать журналистов и демонстрировать готовность применять свой репрессивный арсенал против украинских СМИ и их работников».

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