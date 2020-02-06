«1+1» написал открытое письмо президенту в связи с обысками СБУ

Группа 1+1 media обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и депутатам Верховной Рады с просьбой «обратить внимание на чрезвычайные и беспрецедентные действия Службы безопасности Украины во время досудебного расследования».

Приводим полный текст письма.

«Журналистский коллектив и руководство группы компаний «1+1 Медиа» обращают Ваше внимание на чрезвычайные и беспрецедентные действия Службы безопасности Украины во время досудебного расследования.

Так, 5 февраля 2020 следователями управления Службы безопасности Украины на основании Постановления следственного судьи Шевченковского районного суда г. Киева от 28 января 2020 проведен обыск в помещении редакции программы «Секретные материалы» (арендатором помещения является нностранное предприятие «1+1 Продакшен») .

Одновременно обыски проводились и по месту жительства трех журналистов, которые в разное время работали в редакции управления журналистских расследований. При этом дома, на момент проведения обысков, находились малолетние дети, которые таким образом оказались в стрессовой ситуации.

Важно подчеркнуть, что во время обыска следователями был допущен ряд грубых нарушений уголовного процессуального закона. Так, например, Постановлением следователя судьи предусмотрено обыск только трех рабочих мест конкретных журналистов, но следователи СБУ настаивали на проведении обыска всего помещения редакции. Процессуальные нарушения зафиксированы в протоколе обыска, и мы надеемся на то, что им будет дана надлежащая правовая оценка.

Однако, самым главным является сам факт проведения обыска журналистов программы журналистских расследований, связанный с обличительной деятельностью программы — первый за все время существования независимой Украины. Мы крайне возмущены и обеспокоены тем, что на нарушения, которые обличает эта и другие программы журналистских расследований, в большинстве случаев никакой реакции правоохранительных органов нет, зато журналисты сами становятся объектом преследования.

Это крайне опасный прецедент, который создается в независимом и демократическом государстве, когда государственный орган, призванный обеспечить безопасность страны, с многочисленными нарушениями вмешивается в работу редакции, которая занимается журналистскими расследованиями, но не обращает внимания на сами объекты расследований.

Ход и результаты обыска, которые освещались средствами массовой информации, дают основания для вывода о том, что на самом деле действия Службы безопасности Украины не имели ничего общего с расследованием каких-либо преступных действий, а являются ничем иным, как очередной попыткой политического давления на независимое СМИ, на этот раз с применением инструментов уголовно-процессуального законодательства в целях воспрепятствования законной деятельности как отдельных журналистов, так и средств массовой информации, в которых они работают. На этом фоне заявления СБУ (пресс-релиз от 5 февраля 2020) о том, что «обыски не связаны с деятельностью телеканала 1+1» является ничем иным, как откровенной насмешкой и неуважением ко всему медиасообществу. Потому что обыск проводился в помещении компании «1+1», в отношении журналистов «1+1», и изъята офисная техника, которая принадлежит «1+1».

Убеждены, что такие действия нарушают право на свободу слова, предусмотренное статьей 34 Конституции Украины и ставят под угрозу возможность граждан Украины получать достоверную и своевременную информацию о событиях в нашей стране и за рубежом. Ведь осуществление средствами массовой информации законной профессиональной деятельности обеспечивает конституционное право граждан на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Именно поэтому право средств массовой информации свободно распространять информацию должно быть незыблемым и таким, что обеспечивается всей силой государственных механизмов.

Действия власти могут оказывать сдерживающее влияние на желание журналистов-расследователей высказаться по вопросам, представляющим общественный интерес, и создать атмосферу самоцензуры всех журналистов-расследователей. Недопустимость этого неоднократно подчеркивал Европейский суд по правам человека.

Журналисты телеканалов, входящих в группу компаний «1+1 Медиа» максимально объективно подают информацию, которую получают исключительно законным путем, и ведут законную деятельность, направленную на реализацию ими своих полномочий в информационной сфере, и которая осуществляется средствами и в порядке, предусмотренных законом. Считаем, что такая деятельность должна быть обеспечена надлежащими гарантиями со стороны государства, поскольку только государство может гарантировать соблюдение прав журналистов на свободу сбор информации и свободу слова. Вместо этого мы видим, что государство избрало путь запугивания журналистов. Примечательно, что такие действия государственного органа происходят на фоне обсуждения скандального законопроекта «О дезинформации», в котором заложены механизмы цензуры и который превращает Украину в своего северного соседа.

Убеждены, что действия Службы безопасности Украины относительно обыска журналистов противоречат принципам политической нейтральности и беспристрастности, согласно которым любые государственные органы и их должностные лица обязаны при исполнении своих служебных полномочий соблюдать политическую нейтральность, избегать демонстрации в любом виде собственных политических убеждений или взглядов, не использовать служебные полномочия в интересах политических партий или их ячеек или отдельных политиков, должны действовать беспристрастно, несмотря на частные интер си, личное отношение к любым лиц, на свои политические взгляды, идеологические, религиозные или другие личные взгляды или убеждения.

Обстоятельства, сложившиеся в связи с действиями Службы безопасности Украины, к сожалению, не могут рассматриваться иначе, нежели политический шантаж и способ давления на свободу СМИ.

Учитывая все вышеизложенное, мы обращаемся к вам с просьбой не оставить эту ситуацию без внимания, не допустить посягательства на свободу слова в Украине и принять меры по недопущению прямого политического давления и попыток преследования независимых медиа».

Открытое письмо с подписью Председателя Правления компании Ярослава Пахольчука также направлено дипломатическим представительствам и представительствам международных организаций в Украине с просьбой «предоставить внимание этой ситуации и не допустить прямого посягательства на свободу слова, которая предусмотрена статьей 34 Конституции Украины».

Напомним, 5 февраля в офисе программы «Секретные материалы» и «Гроші» СБУ проводила обыск. Позже с обыском пришли и домой к трем журналистам «1+1».

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