Домой к журналистам «1+1» пришли с обыском

Вечером 5 февраля правоохранители проводили обыски в квартирах журналистов программы «Секретные материалы». Об этом сообщил ТСН.

По словам руководителя департамента журналистских проектов Максима Шиленко, по домашними адресами с обысками пришли к трем журналистам: Денису Данько, Евгению Куксину и Александру Низовцеву, рабочие места которых осматривали, согласно постановления СБУ. «Двое из журналистов действительно работают в департаменте журналистских расследований. Один не работает на 1+1 давно», – говорит Шиленко.

В частности, об обысках в квартире Данька сообщила его жена. Женщина рассказала, что в квартиру пришли до десяти человек.

Обыски прошли и в квартире журналиста Евгения Куксина. Куксин рассказал, что живет сам и опасается, что помещения после обыска оставят со сломанными замками. Журналист рассказал, что в постановлении на обыск говорится о том, что уголовное производство, которое позволило обыск, было возбуждено на основании публикации в СМИ о прослушке главы Кабмина Алексея Гончарука.

На рабочих местах журналистов в редакции программы пытались найти спецсредства прослушивание, с помощью которых якобы прослушивали премьер-министра Алексея Гончарука. Работники СБУ изъяли два компьютера – Данька и Куксина. «Также пытались изъять монтажные комплексы, но постановление этого не предусматривает», – говорит Максим Шиленко.

Депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский на своем канале в Telegram обнародовал фото из дома одного из журналистов, у которого происходил обыск.

Напомним, 5 февраля Служба безопасности Украины пришла с обыском в офис телеканала «1+1», который находится на улице Куреневская, 18. В офисе работают журналисты проектов «Гроші» и «Секретные материалы».

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