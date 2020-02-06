Комитет свободы слова признал обыски на канале «1+1» препятствием журналистской деятельности

6 февраля члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова приняли несколько решений, которыми признали действия сотрудников СБУ 5 февраля в офисе телеканала «1+1» и дома у журналистов канала препятствием журналистской деятельности и решили обратиться к председателю СБУ Ивану Баканову с констатацией всех выявленных фактов, предположений и жалоб, которые были высказаны на комитете.

Во время заседания комитета директор департамента журналистских расследований «1+1» Максим Шиленко заявил, что удивлен действиями СБУ 5 февраля в офисе канала: «Почему они (СБУ — ред.) выбрали именно нас? Те доказательства, которые у них есть, странные. Мы расскажем об этом в программе. Даже если мы себе представим, что что-то могло происходить в нашем офисе, то тогда надо быть идиотами, чтобы это оставить в офисе ».

Он также сообщил, что во время обыска в редакции были изъяты два системных блока и один компьютер: «Человек, который изымала технику, даже не представился. Два журналиста у нас остаются без компьютеров, это влияет на работу редакции ».

Юрист 1+1 media Сергей Здоровец отметил, что медиагруппа расценивает обыски как препятствование журналистской деятельности и считает, что они имеют политический подтекст.

Заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, который присутствовал на комитете, заявил, что обыски в офисе канала «1+1» и дома у журналистов проводились по решению следственного судьи в рамках уголовного производства относительно прослушивания премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

«Ни глава СБУ, ни должностное лицо СБУ не говорили, что журналисты подозреваются в совершении преступления. Действительно, были обыски. Люди, у которых проводились обыски, восприняли это адекватно. Обыски проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. Подразделение никого не било, не стреляло. Я был там, чтобы предотвратить негативные действиям в отношении следователей, — сказал Маяков. — Никакого давления на канал «1+1» нет. Наша задача провести следствие и выяснить детали обстоятельств».

Журналист Евгений Куксин отметил, что во время обыска следователи при свидетелях просили у него устройство, которым он якобы делал запись разговора премьер-министра. Теперь, по словам журналиста, в СБУ утверждают обратное, что не подозревают журналистов.

Маяков заметил, что ведется следствие и, если будет необходимость, журналистов вызовут на допрос.

Журналист телеканала Денис Данько отметил, что сотрудники СБУ странно провели обыск у него дома: «У меня дома изъято свадебные фотографии, планшет, флешки, но не изъято другого оборудования, которое у меня было. Я принес все с собой. Мы такие крутые, что можем поставить прослушку в кабинете Гончарука? ».

«Вас будет вызвано на допрос, и будет предоставлена ​​возможность все отдать следствию», — ответил Маяков.

Председатель комитета Нестор Шуфрич попросил представителя СБУ предоставить возможность ознакомиться с материалами уголовного дела.

Резюмируя заседание, председатель комитета отметил, что следственные органы имеют право проводить следственные действия, но если это касается журналистов, то они должны иметь железные для этого основания: «Во всем мире обстоятельства, которые побудили бы к проведению следственных действий в производственных помещениях или там, где живут журналисты, должны быть действием крайней необходимости. К сожалению, во времена независимости мы имеем четыре обыска — в НСТУ, на канале «Думская», в Черновцах, и на «1+1». Эта тенденция не украшает нашу страну».

Члены комитета приняли решение об обращении ко всем правоохранительным органам, чтобы такие действия (обыски — ред.) были крайней мерой. Также комитет решил обратиться к председателю СБУ Ивану Баканову и сообщить обо всем оговоренном на комитете.

«Если реакция будет такой, что не удовлетворит нас и тех, кто обратился, мы имеем право обратиться повторно к генпрокурору Украины», — отметил Шуфрич.

Члены комитета также признали действия СБУ в офисе канала препятствием журналистской деятельности.

Напомним, 5 февраля в офисе программы «Секретные материалы» и «Гроші» СБУ проводила обыск. Позже с обыском пришли и домой к трем журналистам «1+1».

6 февраля группа 1+1 media обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим депутатам Верховной Рады с просьбой «обратить внимание на чрезвычайные и беспрецедентные действия Службы безопасности Украины во время досудебного расследования».

Фото: «Телекритика»

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