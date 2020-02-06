Зеленский прокомментировал обыски на «1+1»

6 февраля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет вмешиваться в ситуацию с обысками на телеканале «1+1» и в квартирах журналистов, которые проводила Служба безопасности Украины в рамках дела о прослушке в Кабмине. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Мне очень жаль, я не могу вмешиваться в их следственные действия – это уже перебор», – заявил глава государства.

По сообщению медиа, Зеленский рассказал, что получил от СБУ информацию о том, что незаконно полученные записи разговоров в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука были проданы, а в сеть записи попали из компьютеров журналистов «1+1».

«К сожалению, в «Грошей» обыски потому что, насколько мне известно, именно с той техники эта информация, эти записи были загружены в Интернет. Ищут, кто писал, кто заказал и кто это в Интернет выбросил. Я так понимаю, что нашли, кто это в Интернет выбросил», – цитирует «РБК-Украина» президента.

Напомним, 5 февраля в офисе программы «Секретные материалы» и «Гроші» СБУ проводила обыск. Позже с обыском пришли и домой к трем журналистам «1+1».

6 февраля группа 1+1 media обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим депутатам Верховной Рады с просьбой «обратить внимание на чрезвычайные и беспрецедентные действия Службы безопасности Украины во время досудебного расследования». В этот же день члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова заявили, что действия сотрудников СБУ в офисе телеканала «1+1» и дома у журналистов канала – это препятствием журналистской деятельности.

Фото: сайт президента

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