Программа «Ранок з Україною» посвятит выпуск Хэллоуину

В пятницу, 30 октября, в 6:30 на телеканале «Украина» выйдет праздничный выпуск программы «Ранок з Україною», посвященный Хэллоуину. Ведущие — Григорий Герман и Мария Мельник. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В ночь с 31 октября на 1 ноября празднуется День всех святых, который приобрел популярность во многих странах. «Ранок з Україною» решил рассказать украинцам об интересных подробностях этого дня. Так, в утреннем эфире канала «Украина» зрители узнают о самых невероятных и трендовых образах, в которые можно нарядиться в этот праздник.

«Мы будем веселиться! Ведь это еще одна возможность посмеяться, повеселиться, создать себе и окружающим праздник. Нарядить дом, ярко нарядиться самим, устраивать розыгрыши. Ведь чем больше улыбок, тем лучше!» – говорит ведущий «Ранку з Україною» Григорий Герман.

Ведущие Мария Мельник и Григорий Герман пойдут в народ с шуточным вопросом «Конфеты или жизнь?»

«Мы перевоплотимся в мексиканских сеньора и сеньориту и отправимся гулять по городу. Как люди будут реагировать на наше появление – большая загадка, которую зрители увидят в «Ранку з Україною» в эту пятницу, – интригует Мария Мельник. – Также в праздничном эфире мы сделаем специальный декор. Мне нравятся такие добрые традиции – разрисовать печенье или засыпать маленькие тыквы блестками. Ну а примерять на себя новые необычные образы – это всегда интересно».

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Фото: канал «Украина»

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