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Под костюмами в шоу «Маска» будут прятаться 16 знаменитостей
НовостиТВ

Под костюмами в шоу «Маска» будут прятаться 16 знаменитостей

от Telekritika
Telekritika 751

Шоу не будет глобально менять голоса участников.

Создатели шоу рассказали, сколько композиций готовят участники для выступления на сцене шоу и каких специалистов привлекли к созданию костюмов, сообщает пресс-служба канала.

Согласно правилам проекта, участники будут петь на сцене в непривычном, полностью закрытом костюме, чтобы не раскрыть свою личность. Задача зрителей и звездных детективов – отгадать, какие знаменитости могут прятаться за масками. С каждым из 16 участников работает педагог по вокалу. И каждому лично подбирают песню, которая зазвучит по-новому. То есть, если это был тяжелый рок, то зрителей могут удивить его лирическим кавером. Или же наоборот.

«Мы глобально не меняем голоса во время пения, как это делают в других шоу. «Маска» – это уникальный проект. Мы находим с участниками такую ​​вокальную манеру, чтобы зрители их не узнали», – отмечает музыкальный продюсер шоу Сергей Грачев.

В каждой следующей программе участник будет исполнять новую песню, поэтому в целом команда «Маски» должна подготовить около сотни уникальных композиций.

Над костюмами участников работают украинские художники-костюмеры – Назар Дидык и Леся Патока.

«Мы создаем то, чего в мире нет. Поэтому в определенной степени мы первопроходцы, – рассказывает Леся Патока. – Например, скульптор отливала для одного героя рога и копыта. Два персонажа имеют очень специфическую текстуру кожи, поэтому мы с помощью лазерной коррекции делали нарезку 8 тысяч деталей. И чтобы придать эту текстуру, мы все выклеиваем вручную».

Как сообщалось ранее, украинский проект «Маска» будет состоять из 12 эпизодов. Участниками музыкального шоу-детектива «Маска» на канале «Украина» станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.

Напомним, ранее телеканал «Украина» назвал имена режиссеров-постановщиков шоу. Это Константин Томильченко, Александр Братковский, Сергей Гуман и Ярослав Губский.

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Фото: канал «Украина»

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