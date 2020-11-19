16+. Новый канал представил трейлер «Первых ласточек»

Starlight Originals и Новый канал представили первый трейлер сериала «Первые ласточки. Zависимые».

«Зрители увидят любимых актеров в кардинально противоположных образах. Неизменным останется только одно: правда о жизни молодежи и их родных – страхи, с которыми они сталкиваются, боль и протест, наполняющие до краев. И, конечно, глубокие надрывные темы зависимости, которая у каждого своя. Смогут ли герои побороть собственных демонов и остановить…», — сообщает «Новый».

Напомним, сериал попал в шорт-лист PromaxBDA Global Excellence –мирового конкурса в области телевизионного маркетинга, промо и дизайна. Премьера состоится 14 декабря на Новом канале.

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Фото: Новый канал

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