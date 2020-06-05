Объявлены победители конкурса «Журналисты против эпидемии»

Ведущие национальные и региональные СМИ –всего более 130 редакций и отдельных журналистов – приняли участие в творческом конкурсе «Журналисты против эпидемии», который инициировал накануне Дня журналиста Национальный союз журналистов Украины. Победили телевизионщики «Суспільного» и газета «Діалог» с Кропивницкого, сообщает пресс-служба союза.

В этом году традиционный для НСЖУ творческий журналистский конкурс был посвящен единственной теме – борьбе с COVID-19. Всего на конкурс поступило более 130 заявок от редакций и от отдельных журналистов. Среди участников – коллеги из общеукраинских и местных СМИ, журналисты радио, телевидения, газет и онлайн-медиа. Поэтому члены жюри должны были сделать нелегкий выбор среди многих материалов, которые вызвали общественный резонанс.

Лучшим журналистским материалом признан документальный сериал «На варті» о людях, которые работают во время карантина («Суспільне мовлення», автори – Наталя Гуменюк, Анна Цигима, Сергій Захарченко, Олена Зашко).

Лучшей журналистской акцией стала акция газеты «Діалог» (Кропивницький, головний редактор Анатолій Безтака). За два месяца карантина сотрудники собрали деньги и приобрели продуктовые наборы для медсестер трех инфекционных отделений в больницах города раздали наборы продуктов отдельным семьям в трудном положении и помогли расширить мощности лабораторного центра, где делают анализы на COVID-19.

Кроме того, жюри решило присудить ряд специальных наград конкурса «Журналисты против эпидемии».

Специальные награды. За лучший журналистский материал

Ольга Ліснича-Сметанська (Факти і коментарі, Київ) — проєкт «Світ після пандеміїї»

Ліліана Хомишин (BBC News Україна) – серія матеріалів

Інформаційна агенція 18000.com (Черкаси) — спецпроєкти «Карантин LIVE», «Боремось із коронавірусом разом»/Telegram-канал «Хроніка COVID-2019: Черкащина»

Олена Никифоренко («Суспільне мовлення») — серія авторських радіопрограм «На карантині»

ТРК Рудана (Кривий Ріг, Дніпропетровська область) — серія телевізійних сюжетів «Обережно, позитив» (автор Паукова Ганна) та «Ведучі «Рудани» у соціальному проєкті «#ЗАЛИШАЙСЯ ВДОМА»

Людмила Стражник («Голос України», Київ) — «Не маємо їх втратити», розповідь про лікаря, який захворів на коронавірус

Українське радіо Запоріжжя (Запорізька регіональна філія Національної суспільної телерадіокомпанії України) – роботи авторського колективу на чолі з Людмилою Долженко

Ніна Залевська («Чорноморські новини», Одеса) – серія матеріалів

Анастасія Дзюбак (портал Гречка, Кропивницький) – cерія матеріалів про боротьбу із COVID19 у Кіровоградській області

Олександра Горчинська («Новое время», Київ) — матеріал «У полоні карантину. Шестеро жінок із різних соціальних груп та професій розповідають, як переживають епідемію»

Гаєвська Ірина (Газета «Воля народу» м.Буськ, Львівська обл.) – серія авторських матеріалів «Вірус позитиву»

Максим Степанов (інформаційне агентство «Прочерк», Черкаси) — «Найважчим випробуванням було психологічне: від тебе всі сахаються», – медсестра, яка перемогла коронавірус

Новини Шумщини (Тернопільська обл.) – добірка матеріалів про життя в умовах надзвичайної ситуації у Шумському районі

Газета «Вперед» (Бахмут Донецької обл.) — Спеціальний проєкт «Бахмут и коронавирус. На вопросы наших читателей отвечает специалист»

Лучшая журналистская акция

Телеканал «Центральний» (Полтава) — акція «Онлайн уроки «Навчаємося вдома».

Газета «Таврія» (Токмак Запорізької обл.) – акція «Рука підтримки ветеранам журналістики».

Лабораторія суспільного інтересу — дослідження «Від недовіри до солідарності: як розповідати про пандемію коронавірусу?».

Победители получат дипломы и памятные подарки на специальном мероприятии в НСЖУ, который планируется провести в июле (по факту снятия карантина). Лучшие работы будут опубликованы на сайте НСЖУ.

Напомним, что опрос НСЖУ показал, что кризис и карантин помешали большинству СМИ.

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Фото: medium.com

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