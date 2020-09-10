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Второй выпуск нового сезона «Лиги смеха» стартует 11 сентября

от Telekritika
От Telekritika 281
Главная Новости Второй выпуск нового сезона «Лиги смеха» стартует 11 сентября

На канале «1+1» в 20:45.

В пятницу 11 сентября в 20:45 на канале «1+1» состоится премьера новых выпусков «Лиги смеха». Во второй игре второго этапа снова примут участие три команды: «Любимый город» вместе со Стасом Бокланом, команда «Ого» и Юрий Ткач, а также сборная Львова и Владимир Дантес, передает пресс-служба.

Оценивать выступления по новым правилам будут тренеры, которые не задействованы в данной игре, а это – Надя Дорофеева, Наталья Могилевская, Гарик Бирча и Игорь Ласточкин.

Для выступления всем командам снова будет предложена тема игры «Как я мечтал провести лето». И первой на сцену выйдет команда «Любимый город» и актер Стас Боклан. Выход львовской команды сразу начнется с конфликта с их тренером, ведь Дантес появится на сцене в образе туриста, который только вернулся из Одессы.

Самым громким выступлением этого выпуска будет перфоманс от команды «Ого» вместе с их тренером Юрием Ткачом. Как всегда, на сцене будет много необычного реквизита.

Напомним, на этом этапе ни одна из команд не покидает проект. Главный приз в игре — символический Тотем, который поможет участникам не вылететь в следующей игре.

Ранее мы сообщали, что «Лига смеха» обновляет формат.

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Фото: «Квартал 95»

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