11 сентября состоится премьера сериала «След. Начало истории»

11 сентября в 19:00 на телеканале СТБ состоится премьера сериала «След. Начало истории», сообщается на Facebook-странице Space production.
Проект является украинской адаптацией формата компании TeleAlliance Israel. Фильм расскажет о работе экспертов «Особливої слідчої агенції» под руководством Ольги Сергеевны Косач, которые специализируются на раскрытии сложных преступлений.
В день премьеры выйдут первые 4 серии, а с 14 сентября «След» будет выходить по будням (понедельник–четверг) в 15:30 и 16:30.
В ролях: Татьяна Кравченко, Игорь Волков, Богдан Рубан, Оксана Борбат, Сергей Кияшко, Алексей Суровцев, Антонина Хижняк.
Шоураннер, режиссер-постановщик — Владимир Мельниченко. Исполнительный продюсер — Дмитрий Оленич. Оператор-постановщик — Владимир Гуевский. Автор сценария — Леся Волошина. Художник-постановщик — Андрей Гречишкин. Генеральные продюсеры: Дарья Легони Фиалко, Катерина Ласкари.
Ранее сообщалось, что: СТБ приступил к съемкам сериала «Слід».
Читайте также:
На СТБ стартует премьера шоу «Звана вечеря»
СТБ запускает повтор «Крепостной»
СТБ снимает 12-серийную мелодраму «Мой мужчина, моя женщина»
СТБ запускает реалити «Холостячка»
Фото: СТБ
Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!