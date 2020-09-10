11 сентября состоится премьера сериала «След. Начало истории»

11 сентября в 19:00 на телеканале СТБ состоится премьера сериала «След. Начало истории», сообщается на Facebook-странице Space production.

Проект является украинской адаптацией формата компании TeleAlliance Israel. Фильм расскажет о работе экспертов «Особливої слідчої агенції» под руководством Ольги Сергеевны Косач, которые специализируются на раскрытии сложных преступлений.

В день премьеры выйдут первые 4 серии, а с 14 сентября «След» будет выходить по будням (понедельник–четверг) в 15:30 и 16:30.

В ролях: Татьяна Кравченко, Игорь Волков, Богдан Рубан, Оксана Борбат, Сергей Кияшко, Алексей Суровцев, Антонина Хижняк.

Шоураннер, режиссер-постановщик — Владимир Мельниченко. Исполнительный продюсер — Дмитрий Оленич. Оператор-постановщик — Владимир Гуевский. Автор сценария — Леся Волошина. Художник-постановщик — Андрей Гречишкин. Генеральные продюсеры: Дарья Легони Фиалко, Катерина Ласкари.

Ранее сообщалось, что: СТБ приступил к съемкам сериала «Слід».

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Фото: СТБ

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