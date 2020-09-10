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Институт Медиа Аудита провел оценку медиаинфляции в 2020 году

от Telekritika
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Главная Диджитал Институт Медиа Аудита провел оценку медиаинфляции в 2020 году

Предварительные данные.

Институт Медиа Аудита (ИМА) опубликовал данные по оценке медиаинфляции в Украине на основе Pool ИМА по двум основным медианосителям – ТВ и интернету, пресс-служба.

ТВ. Рост телесмотрения в марте-мае и снижение активности рекламодателей из-за кризисных процессов и ожиданий привели к падению заполняемости.

Селлеры предоставили 10-25% бонусной поддержки рекламодателям, которые остались в эфире или нарастили свое присутствие. Данные действия привели к существенному снижению плановой годовой инфляции, которая, с учетом фактических данных первых восьми месяцев 2020 и прогноза до конца года, находится в диапазоне 4-14%.

Сводная инфляция — 2020, взвешенная относительно размеров бюджета участников Pool ИМА, составляет 9%.

Интернет. Сезонные колебания траффика, снижение обменного курса USD(EUR)/UAH, конкурентное давление глобальных продавцов рекламного инвентаря на локальных привело к изменению плановых показателей:

  • видео в YouTube, FB/Instagram — дефляция 5-7%;
  • display в глобальных инструментах (GDN, DoubleClick) — инфляция 8-10%;
  • social (PPC campaigns) — дефляция 1-3%;
  • у локальных селлеров по всем видам проявлений размещения стоимость осталась на уровне 2019 года.

Фактические показатели по инфляции в 2020 будут предоставлены в феврале 2021. А в октябре 2020-го будут опубликованы прогнозные данные по ожидаемой инфляции на 2021 год.

Ранее стало известно, что в 2021 году ТВ уступит digital по темпам медиаинфляции — прогноз.

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Фото: «Телекритика»

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