⛔ «Зеонбуд» таки перенес плановую профилактику из-за инаугурации Зеленского
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⛔ «Зеонбуд» таки перенес плановую профилактику из-за инаугурации Зеленского

от Telekritika
От Telekritika 218
Главная Новости ⛔ «Зеонбуд» таки перенес плановую профилактику из-за инаугурации Зеленского

Профилактика перенесена с 20 мая на неделю.

Единственный провайдер цифрового эфирного телевидения «Зеонбуд» перенес запланированные на 20 мая технические работы на неделю – на 27 мая. Об этом сообщается на сайте компании. Профилактика будет проводиться с 05:00 утра до 14:00.

Отметим, 16 мая Верховная рада назначила дату инаугурации Владимира Зеленского на 20 мая, она начнется в 10:00. Государственный провайдер аналогового телевидения – Концерн РРТ – в этот же день сообщил, что переносит свои технические работы с 20-го на 27 мая. На сайте компании «Зеонбуд» до сегодняшнего утра датой профилактики значилось 20 мая.

Аудитория «Зеонбуда» после отключения эфирного аналога в прошлом году выросла, и сегодня составляет около 4,7 млн домохозяйств.

Как сообщалось ранее, КРРТ грозился отключить эфирную цифру 18 марта – накануне президентских выборов, из-за отсутствия договора с «Зеонбудом» на 2019-й.

Напомним, в апреле стало известно о том, что у «Зеонбуда» появилось 4 новых собственника: пять латвийцев заменили трех киприотов с долей владения 75%, остальные 25% остались за британцем. 

Фото: pixabay

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