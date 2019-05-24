⚡🔥 Зеленский отменил последнюю кадровую рокировку Порошенко в Нацсовете и НКРСИ
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⚡🔥 Зеленский отменил последнюю кадровую рокировку Порошенко в Нацсовете и НКРСИ

от Telekritika
От Telekritika 166
Главная Новости ⚡🔥 Зеленский отменил последнюю кадровую рокировку Порошенко в Нацсовете и НКРСИ

Юрий Артеменко все еще глава Нацсовета.

Президент Владимир Зеленский отменил своими указами увольнение главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко и его назначение членом телекомрегулятора НКРСИ. Также отменено назначение членом Нацсовета Владимира Горковенко. Соответствующие указы обнародованы на сайте президента. Юрий Артеменко отказал «Телекритике» в комментарии.

Напомним, в субботу4 мая, экс-глава Нацсовета Юрий Артеменко сообщил, что подал заявление об отставке с этой должности в связи с «усталостью и предложением новой должности». В тот же день экс-президент Петр Порошенко уволил Артеменко соответствующим указом и другим указом назначил членом Нацсовета заведующего отделом Главного департамента информационной политики Администрации президента Владимира Горковенко. 7 мая экс-президент назначил Юрия Артеменко членом телекомрегулятора – НКРСИ.

Как уведомляла «Телекритика», юридически процедуры увольнения Артеменко и его назначения в НКРСИ не были соблюдены за увольнение Артеменко из Нацсовета должны были проголосовать члены регулятора, а назначение президентом Артеменко в НКРСИ должно было произойти по представлению премьер-министра. 

Фото: Анна Федорук

 

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