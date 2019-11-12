Вареница спрогнозировал сокращение ТВ-инвентаря в 2020-м из-за спутниковой кодировки

Инфляция на рынке телерекламы в следующем году составит от 30% и выше, рост рынка ТВ-рекламы в 2020-м замедлится и составит 13%-17%. Краткосрочные потери рекламного инвентаря из-за спутникового кодирования телеканалов четырех ведущих медиагрупп могут достичь 12% от населения, проживающего в сельской местности. Об этом сообщил коммерческий директор сейлз-хауса «Плюсы» Валерий Вареница в своей колонке на «Составе».

Если в этом году рекламодатели проходили «испытание» политической рекламой, то в следующем – спутниковой кодировкой: «Рекламодатель должен быть готов к инфляции от 30% и выше, так как инвентарь и в 2020 году будет продолжать сокращаться. Основной причиной сокращения на этот раз, будет не политическая реклама, как в 2019, а кодировка спутникового сигнала, намеченная на 20 января следующего года. Краткосрочные потери могут достичь 12% от населения, проживающего в сельской местности. Добавьте к этому натуральное сокращение TVR и станет понятно, почему ТВ будет дорожать, несмотря на то, что оно продолжает оставаться самым дешевым медиа в переводе на стоимость контакта. Рост спонсорства в процентном соотношении опередит рост рынка прямой рекламы и будет составлять не менее 20%. Для этого есть ряд причин, но основная – цена, она продолжает быть ниже других типов ТВ рекламы», — сообщил Валерий Вареница.

Вместе с тем, топ-менеджер «Плюсов» соглашается с прогнозом рекламистов относительно роста рынка — +13%-17% в 2020-м, но возможен также рост верхней планки: «Рост рынка ТВ рекламы в 2020 замедлится. Прогноз участников рынка находится в коридоре 13%-17%, именно с такими цифрами мы сталкиваемся при обсуждении бюджетов клиентов в «первом чтении», но как показывает практика предыдущих лет, возможен и незначительный рост верхней границы этого коридора. Очень сильно все будет зависеть от рынка и экономики в целом, в отношении которых наблюдается определенный оптимизм. Не зря же категории «финансы», «развлечения», «бытовая техника» и «кондитерские изделия» увеличили свое присутствие на ТВ уже в этом году. Именно эти четыре категории отображают, как никто другой, состояние экономики и благосостояние потребителя, который готов уже тратиться не только на предметы первой необходимости в виде «фармы» и «предметов личной гигиены»», — добавляет он.

Высокая инфляция в этом году стала драйвером рынка, но вместе с тем сократилось количество рекламодателей почти на 19%, а количество брендов в эфире упало на 10%. Тем не менее, по итогам этого года, рынок телерекламы вырастет на четверть: «Многие спрашивают – подтвердился ли прогноз роста рынка прямой рекламы на 25%, отвечу утвердительно. По итогам первых 9 месяцев мы видим даже несколько лучше ситуацию, чем прогнозировалось. Правда, все может измениться в четвертом квартале. Из-за укрепления гривны те компании, которые бюджетировались в долларах (а таких не мало), начали сокращать бюджеты из-за курсовых разниц. Сейчас это не смертельно, но такой подход может иметь негативные последствия для ТВ в 2020. Ведь с падением курса, допустим на 10%, сложно будет переубедить штаб-квартиру добавить эту сумму к утвержденному бюджету в «крепкой гривне» и компенсировать не только рост цены, но и курсовую разницу».

Рынок спонсорства в этом году колебало из-за сокращения проявления алкогольных компаний: «Рынок спонсорства, несмотря на сокращение категории «алкоголь» (минус 30%), в инвентаре, в отличие от прямой рекламы, не сократился. С учетом инфляции спонсорство выросло на 20% в деньгах и демонстрирует отличную динамику, в том числе, проектное спонсорство, которое постепенно замещает межпрограммное размещение, где еще ранее доминировали алкогольные бренды», — резюмировал Валерий Вареница.

Как известно, спутниковое кодирование 23 телеканалов 4 ведущих медиагрупп назачено на 20 января 2020-го.

Отметим, медиаконсалтинговое агентство Kwendi Media Audit в сентябре сообщило, что уровень инфляции на ТВ в 2020 году снизится, однако останется достаточно высоким, +39% для прямой рекламы и +36% для спонсорства относительно цен 2019 года. 13 августа сейлз-хаус Ocean Media, продающий телерекламу на каналах StarLightMedia (ICTV, Новый канал, СТБ, М1, М2 и «Оце»), сообщил, что ожидает роста рынка телерекламы в 2020-м на четверть.

Напомним, согласно данным Всеукраинской рекламной коалиции, рынок телерекламы в 2018-м вырос на 26% – с 7,329 млрд гривен (в 2017) до 9,269 млрд гривен. В 2019-м, по прогнозам ВРК, увеличится еще на 24% и составит 11,526 млрд гривен, из которых прямая реклама – 10,089 млрд гривен (остальное – спонсорство).

Фото: архив «Телекритики»

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