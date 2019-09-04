Kwendi прогнозирует в 2020-м рост цен на прямую ТВ-рекламу на 39%

Уровень инфляции на ТВ в 2020 году снизится, однако останется достаточно высоким, +39% для прямой рекламы и +36% для спонсорства относительно цен 2019 года. Увеличение темпов инфляции эксперты ожидают в видео на YouTube и FB/Instagram и в категории ppc-кампаний в социальных сетях. В 2020 рынок ожидает более чем двукратное падение темпов роста цен в наружной рекламе.

Данные опроса приведены в виде среднего значения для каждого медиа с указанием минимальных и максимальных прогнозов уровня инфляции.

По сравнению с майским опросом немного снизилась консолидированная оценка инфляции на ТВ, в прессе и наружной рекламе в 2019 году. Рост ожиданий был только в категориях видео in-stream и out-stream (без YouTube и FB/Instagram). Впервые среди рекламистов прозвучало мнение, что возможна дефляция по некоторым категориям Digital-размещений по итогам 2019 года.

Прогнозы даны для инфляции цен в национальной валюте. Опрос проводился в августе 2019 года. В нем приняли участие все крупнейшие рекламные холдинги Украины: Publicis Groupe Ukraine, Dentsu Aegis Network Ukraine, Omnicom Media Group (Media Direction и Optimum Media), razom communications и Group M.

Отметим, 13 августа сейлз-хаус Ocean Media, продающий телерекламу на каналах StarLightMedia (ICTV, «Новый канал», СТБ, М1, М2 и «Оце»), сообщил, что ожидает роста рынка телерекламы в 2020-м на четверть.

Напомним, согласно данным Всеукраинской рекламной коалиции, рынок телерекламы в 2018-м вырос на 26% – с 7,329 млрд гривен (в 2017) до 9,269 млрд гривен. В 2019-м, по прогнозам ВРК, увеличится еще на 24% и составит 11,526 млрд гривен, из которых прямая реклама – 10,089 млрд гривен (остальное – спонсорство).

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