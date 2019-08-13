Ocean Media начинает продажи ТВ-рекламы на 2020-й и анонсирует рост рынка на четверть

Сейлз-хаус Ocean Media, продающий телерекламу на каналах StarLightMedia (ICTV, «Новый канал», СТБ, М1, М2 и «Оце»), объявил о старте продаж ТВ-рекламы своим клиентам на 2020 год и ожидает роста рынка телерекламы на четверть. Политика продаж не претерпит значительных изменений в 2020-м, в сейлере готовят специальное предложение для брендов, которые таргетируются на узкие целевые аудитории. Об этом сообщает пресс-служба сейлз-хауса.

В компании учли опыт и комментарии партнеров, которые получили в ходе консультаций с крупнейшими рекламными агентствами рынка и медиааудиторами в течение последних двух месяцев. В сейлере учли «особенности бизнеса клиентов» и тех брендов, которые таргетируются на узкие целевые аудитории – для них в Ocean Media разработали специальное предложение.

В сейлере сообщают о росте рынка телерекламы на 25% в 2019 году (в гривне) и прогнозируют рост рынка еще на 25% в 2020-м. «За последние 4 года произошел рост реального дохода украинцев, а потребительские настроения после выборов даже превышают докризисный уровень. Учитывая постоянный рост рекламного рынка, прогноз компании Ocean Media по росту ТВ-рынка в 2020 году – 25%. Наши клиенты будут заинтересованы в развитии собственного бизнеса на фоне экономического роста, соответственно, спрос на ТВ-рекламу будет высоким», – отметил Андрей Партыка, генеральный директор компании Ocean Media.

Глава сейлера утверждает, что после двух избирательных кампаний заполняемость рекламных блоков остается достаточно высокой. «После президентских выборов, заполняемость рекламных блоков на рынке – более 90% и, по нашим расчетам, она будет разумно высокой до конца года. Почти весь спрос, который мы ожидаем на рынке, сможет быть реализован в хорошем балансе между ценами и спросом. Мы благодарим тех партнеров, которые научили нас, что слишком низкая цена, которую невозможно реализовать из-за перенаполнения эфира, является большей болью, чем рыночная, которая позволяет реализовать рекламные кампании и успешно вести бизнес. Мы с уверенностью можем утверждать, что если бы повышения цен в 2019 году не произошло, то пострадало бы качество размещения очень многих клиентов. Некоторое время наши партнеры адаптировались, но приняли нововведения. Все изменения, которые мы ввели, соответствуют глобальным трендам. Процесс размещения ТВ-рекламы происходит автоматически и мы постоянно совершенствуем алгоритмы оптимальной расстановки рекламы и минимальных отклонений от целей клиентов», – добавил Андрей Партыка.

Ранее сейлер Ocean Media советовал рекламистам не отказываться от размещения длинных роликов брендов в рекламных кампаниях на ТВ.

Напомним, согласно данным Всеукраинской рекламной коалиции, рынок телерекламы в 2018-м вырос на 26% – с 7,329 млрд гривен (в 2017) до 9,269 млрд гривен. В 2019-м, по прогнозам ВРК, увеличится еще на 24% и составит 11,526 млрд гривен, из которых прямая реклама составит 10,089 млрд гривен (остальное – спонсорство).

Коллаж: Katya Medved