📺 В Луганской области возобновили вещание радио и ТВ

Украинское телевидение и радио 10 апреля снова стало доступным в шести районах Луганской области, после отключения 4 апреля. Об этом стало известно 10 апреля на заседании Комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики, где рассматривался данный вопрос.

Поставки электропитания были возобновлены на основании постановления Кабинета министров от 25 марта. Согласно постановлению, запрещено отключать от электропитания стратегические объекты, к которым относятся вышки КРРТ. (Аналогичные постановления Кабмином принимались и ранее, в частности 29 апреля 2015-го). Также 25 марта в правительстве приняли решение о выделении Госкомтелерадио – акционеру Национальной общественной телерадиокомпании Украины – займа на 97 млн гривен для погашение долга общественного вещателя перед Концерном РРТ. На Комитете свободы слова сообщалось, что «Общественное» отказывается подготовить документы для получения займа.

Информацию о возобновлении вещания подтвердил и. о. председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Филь в Facebook. «Теле- и радиосигнал в аналоговом формате уже доступен зрителям и слушателям всей Луганской области, в том числе и оккупированной части», – написал он.

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Также о возобновлении телерадиовещания в регионе в своем Facebook сообщил гендиректор филиала общественного вещателя «UA:Донбасс» Андрей Шаповалов. «Начали включать, Лисичанск, Беловодск уже, остальные в процессе», – отметил он.

На Комитете свободы слова член правления НОТУ Родион Никоненко объяснил, что в прошлом году компания получила только 55% дотации из госбюджета, соответственно из-за этого у компании образовался долг в размере 97 млн гривен перед КРРТ. Погасить этот долг правительство предлагает НОТУ выделением займа, с чем компания не согласна. «Деньги выделяются как заем с возвращением до конца этого года. Мы не сможем его оплатить. Получить заем и оплатить заем – это разные вещи. Заем предоставляется не НОТУ, а нашему распорядителю – Госкомтелерадио. Он каким-то образом должен передавать их нам, а мы – оплачивать. Но это не выделение денег или дофинансирование, а заем, который должен быть возвращен. Мы не можем освоить эти деньги – у нас нет такой возможности», – отметил Никоненко. Вместе с тем он добавил, что в этом году НОТУ оплачивает услуги КРРТ – за первые три месяца у компании не образовалось долгов перед госпредприятием, есть долг только за 2018-й.

Глава Комитета свободы слова Виктория Сюмар считает, что НОТУ могла бы согласиться на предложение Кабмина, она также осудила позицию компании по вещанию на Донбассе. «Донбасский регион должен быть в приоритете общественного вещателя – мы не раз акцентировали на этом. Прошу принять это во внимание. Такие ситуации (отключение ТВ и радио. – Ред.) угрожают национальной безопасности. Кабмин это сейчас как-то решает сам, но общественный вещатель должен быть заинтересован в решении этих проблем. Понимаю все нюансы с недофинансированием, но все же вещание на эти территории должно быть приоритетным, особенно когда отключено все телерадиовещание. Так безответственно планировать бюджетные паспорта нельзя в контексте наличии военной агрессии на этих территориях», – сообщила нардеп.

Напомним, 4 апреля без электричества остались объекты государственного Концерна РРТ в 6 населенных пунктах Луганской области (Станице Луганской, Сватово, Беловодске, Меловом, Новопскове и Лисичанске). Отключение передатчиков произошло из-за трехмесячной задолженности госпредприятия перед электриками в размере 1,5 млн гривен. Проблемы с задолженностью перед энергетиками у КРРТ возникли из-за отсутствия договора с «Зеонбудом» на 2019-й, а также долга вещателей в размере 110 млн гривен, из которых около 97 млн гривен составляет долг общественной компании. Госпредприятие предложило «Зеонбуду» промежуточное повышение тарифов на коэффициент 1,6, но провайдер требует снизить его до 1,4: компании должны договориться о новых ценах до 1 мая.

Как сообщалось ранее, 18 марта на около двух суток были отключены передатчики КРРТ в Красногоровке Полтавской области, а 20 марта – в Белополье Сумской области. Ситуацию тогда осудила телегруппа «1+1 медиа», гендиректор которой Александр Ткаченко указал на искусственные попытки доведения госпредприятия до банкротства. В то время как «Медиа Группа Украина» виновным в отключениях назвала исключительно Концерн РРТ.

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