Часть Луганской области после отключение ТВ останется без интернета и мобильной связи

Жители отдельных районов Луганской области в ближайшее время будут лишены не только доступа к эфирному телерадиовещанию, но и услуг мобильной связи и доступа в интернет. Об этом говорится в обращении «Интернет Ассоциации Украины» (ИнАУ) к секретарю СНБО Александру Турчинову.

«Многочисленные субъекты хозяйствования в сфере телекоммуникаций, использующие объекты Луганского филиала Концерна РРТ и предоставляющие жителям региона услуги связи и доступа в интернет, вынуждены были в этих условиях (речь об отключении объектов КРРТ от электричества. – Ред.) перейти на резервные источники питания, ресурс которых ограничен. Если ситуация в ближайшее время не будет исправлена, и государственные потребители не устранят либо не реструктуризируют долг Луганского филиала Концерна РРТ перед ООО «Луганское энергетическое объединение», потребители Луганской области будут лишены не только доступа к эфирному телевещанию, но и услуг мобильной связи и доступа к интернету», – говорится в письме ИнАУ к Александру Турчинову.

Напомним, 4 апреля без электричества остались объекты Концерна РРТ в 6 населенных пунктах Луганской области (Станице Луганской, Сватово, Беловодске, Меловом, Новопскове и Лисичанске). Отключение передатчиков произошло из-за задолженности госпредприятия перед энергетической компанией «Енера Схід» в размере 1,5 млн гривен. Компания уведомляла, что ее обращения к правительству разрешить проблему КРРТ остались без ответа.

Как сообщалось ранее, 18 марта были отключены передатчики в Красногоровке Полтавской области, а 20 марта – в Белополье Сумской области. Передатчики в этих населенных пунктах не работали в течение как минимум двух суток. Ситуацию тогда осудила телегруппа «1+1 медиа», гендиректор которой Александр Ткаченко указал на попытки доведения госпредприятия до банкротства. В то время как «Медиа Группа Украина» виновным в отключениях назвала Концерн РРТ.

Проблемы с задолженностью перед энергетиками у КРРТ возникли из-за отсутствия договора с «Зеонбудом» на 2019-й, а также долга вещателей в размере 110 млн гривен, из которых около 95 млн гривен составляет долг общественной компании. Госпредприятие предложило единственному провайдеру эфирного цифрового телевидения промежуточное повышение тарифов на коэффициент 1,6, в «Зеонбуде» требуют понизить его до 1,4.

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