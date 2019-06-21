⚡ Михаил Погребинский рассказал, как влияет на телеканалы соратника Медведчука

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверяет, что не влияет на редакционную политику телеканалов медиахолдинга «Новости» народного депутата от «Оппозиционного блока», соратника Виктора Медведчука Тараса Козака – «112 Украина», NewsOne и ZIK. Об этом он рассказал в комментарии «Телекритике».

«Я не являюсь ни “генеральным цензором”, ни “идеологом” телеканалов “112 Украина”, NewsOne или ZIK. Я являюсь консультантом Тараса Козака – иногда могу посоветовать некие вещи, высказать свое мнение. На телеканалы я не влияю. На “112” бываю раз в неделю в эфире, могу редакторам что-то подсказать… Не более. Никаких встреч с руководством канала я не провожу. Я не создаю никаких “черных” списков или стоп-листов по гостям. На NewsOne меня приглашают реже. На ZIK не могу вспомнить, когда последний раз был, – больше месяца назад. Но, как я понимаю, редакционная политика телеканала теперь будет меняться. Она далека от объективной подачи. Например, я, как зритель, замечал откровенную неправду в исторической программе Вахтанга Кипиани», – сообщил Михаил Погребинский, отказавшись объяснить, какого рода советы он дает Тарасу Козаку и редакторам телеканалов «112 Украина» и NewsOne.

Ранее мы писали о том, что Михаил Погребинский имеет идеологическое влияние на холдинг «Новости». Он, в частности, проводит регулярные встречи с генеральными продюсерами «112 Украина» и NewsOne – Артемом Марчевским и Василием Головановым – на предмет информационной политики, освещения тех или иных вопросов.

Политолог Владимир Фесенко в комментарии «Телекритике» сообщил, что после покупки каналов соратником Медведчука на них появились «черные списки» гостей, в которых оказался и он. Их автором может быть именно Михаил Погребинский. «Как только появилась информация о том, что Медведчук начал контролировать оба вещателя, меня перестали приглашать на эфиры – я оказался в стоп-листе. На NewsOne я бывал время от времени, на “112 Украина” меня приглашали часто. Прошлой осенью меня даже журналисты “112” спрашивали, почему я не появляюсь на канале. Но это вопрос к их руководству. В сентябре один из известных медиаменеджеров сказал мне о том, что его также перестали приглашать – это решение Погребинского. Но я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. С Михаилом Борисовичем мы очень давно знакомы, мы с ним работали некоторое время в годы президентства Кучмы. После Оранжевой революции и Евромайдана он называл меня “поджигателем войны”. А с Медведчуком он знаком еще с 90-х. Не могу сказать, что они друзья, но зато знаю, что у них общие политические взгляды. В свое время я присутствовал при их телефонном разговоре – это был разговор двух товарищей. Вполне вероятно, что он является идеологическим куратором телеканалов», – отметил Владимир Фесенко.

Напомним, 14 июня стало известно о том, что Тарас Козак купил третий по счету информационный телеканал – ZIK. Сразу после выхода официального релиза ряд журналистов, телеведущих, редакторов и менеджеров вещателя заявили о своем уходе с канала. ZIK вместе со «112 Украина» и NewsOne вошли в новосозданный медиахолдинг «Новости», генеральным продюсером которого стал россиянин Алексей Семенов – экс-генпродюсер телеканалов «Прямой», NewsOne. Своей задачей он называет перезапуск вещателя с целью вывести его в тройку лидирующих информационных телеканалов. 18 июня ZIK обновил менеджмент – в руководстве канала оказались кадры из NewsOne и «Интера». Телеканал озвучил свою новую концепцию – «сшивать страну». Партия «Народный фронт» 18 июня призвала президента Владимира Зеленского созвать СНБО из-за угрозы для информационного пространства. 19 июня Антимонопольный комитет сообщил о желании проверить сделку на предмет соответствия антимонопольному законодательству.

Фото: 112.ua