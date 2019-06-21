📺 Медведчук любит троицу: почему кум Путина обзавелся третьим новостным телеканалом

14 июня, в преддверии православного праздника Святой Троицы стало известно о том, что народный депутат от «Оппозиционного блока» и многолетний партнер Виктора Медведчука Тарас Козак купил третий по счету информационный телеканал – ZIK. Сразу после выхода официального релиза ряд журналистов, телеведущих, редакторов и менеджеров вещателя заявили о своем уходе с канала. ZIK вместе со «112 Украина» и NewsOne вошли в новосозданный медиахолдинг «Новости», генеральным продюсером которого стал россиянин Алексей Семенов – экс-генпродюсер телеканалов «Прямой», NewsOne, менеджер «112 Украина», «Першого» и «Нового канала». Своей задачей он называет перезапуск вещателя с целью вывести его в тройку лидирующих информационных телеканалов. 18 июня ZIK обновил менеджмент – в руководстве канала оказались кадры из NewsOne и «Интера». Телеканал озвучил свою новую концепцию – «сшивать страну».

Сделка вызвала без преувеличения фурор как на телевизионном рынке, так и в политикуме. Партия «Народный фронт» 18 июня призвала президента Владимира Зеленского созвать СНБО из-за угрозы для информационного пространства. 19 июня Антимонопольный комитет сообщил о желании проверить сделку на предмет соответствия антимонопольному законодательству.

Какая информация осталась за кадром сделки? Что на самом деле происходило с телеканалом ZIK за последний год? В чем ценность вещателя? «Телекритика» вместе с экспертами разобрались в потоке событий, связанных с телеканалом в последние годы.

Сделка и передача в управление

Впервые информацию о том, что телеканал ZIK львовского бизнесмена Петра Дыминского хочет купить Виктор Медведчук, СМИ начали тиражировать еще больше года назад. Ведущая канала и глава департамента информационного вещания Роксана Руно в январе 2018-го заявили о прекращении выхода ее программы «ZітКнення» из-за Виктора Медведчука. По ее словам, во время сюжета об освобождении украинских военнопленных на Донбассе она отказалась включать в эфир Виктора Медведчука и представлять его как человека, благодаря которому были освобождены украинские пленные. На телеканале все обвинения проигнорировали, а в пресс-службе Виктора Медведчука заявили, что телеканал сам настаивал на предоставлении его комментария, однако позже добавили, что эфир не состоялся «по техническим причинам».

28 марта 2018 года активисты партии «Братство» начали круглосуточное пикетирование офиса телеканала в Октябрьском дворце на улице Героев Небесной сотни. Они заявили, что ZIK якобы намерен купить Виктор Медведчук. На телеканале эту информацию опровергли и требовали снять блокаду. 4 апреля лидер партии «Братство» Дмитрий Корчинский сообщил о прекращении пикета, поскольку в партии «пообщались по телефону с владельцем ZIK и получили заверения, что, несмотря на московское давление, он не продаст телеканал Медведчуку, представителям или кому-либо другому, а также, что он попытается уменьшить на телеканале влияние “ватников”».

Осенью 2018-го появилась информация о том, что Петр Дыминский якобы договорился с Петром Порошенко, после чего на канал стало приходить все больше соратников тогдашнего президента. В конце февраля политический обозреватель итогового еженедельника «Первые о главном. Детали» Алексей Братущак сообщил в блоге на «Украинской правде», что увольняется с телеканала. Он заявил, что Дыминский договорился с людьми Порошенко об информационном сотрудничестве. На то время на канале вышло две программы сомнительного содержания, цель которых – отбелить приглашенных гостей. Первая программа – при участии заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко, во владении которого дома под Киевом стоимостью миллионы долларов, а его жена и дочь имеют российское гражданство. После этих обвинений он в октябре 2018-го появился на телеканале ZIK, чтобы попробовать их опровергнуть.

В партии «пообщались по телефону с владельцем ZIK и получили заверения, что, несмотря на московское давление, он не продаст телеканал Медведчуку, его представителям или кому-либо другому, а также что он попытается уменьшить на телеканале влияние «ватников»»

Вторая программа – с участием заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны и одного из ближайших соратников Порошенко Олега Гладковского вышла в конце февраля – сразу после расследования «Наших грошей» о его сыне Игоре. В материале утверждалось, что Игорь Гладковский был непосредственным участником миллионных схем, связанных с хищением в оборонном комплексе. В эфире ZIK Гладковский-старший также заявил о непричастности себя и сына к хищению. Обе программы не выдерживали критики – гости читали текст с суфлера, во второй программе были подставные звонки в студию.

Исходя из этого медиаюрист Андрей Соломаха предполагает, что телеканал мог быть передан в управление другим лицам еще около года тому назад: «По косвенным признакам, ZIK получили в управление еще в 2018 году. Канал был не куплен, а получен в управление. После чего его никто не жалел и использовали по полной. На нем отрабатывались заказы власти – интервью с Семочко, интервью Свинарчука старшего. Размещение “чернушных” фильмов против политических оппонентов, типа фильм «Джокер». На этих выборах на ТВ была использована классическая интернет-технология “сливного бачка”. На одном ресурсе размещается любая информация, после чего ее переразмещают у себя уже более солидные. На ZIK таким образом было легализовано ряд материалов для тиражирования на других каналах и в интернете».

Об интересе к телеканалу соратников экс-президента сообщалось и ранее. В частности, в декабре 2017-го покупкой телеканала интересовался народный депутат от БПП, собственник фармацевтической корпорации «Дарница» Глеб Загорий вместе с женой Катериной – экс-членом Нацсовета. 14 декабря 2017 года телеканал обнародовал заявление с обвинением в попытке рейдерства. До этого, осенью 2017-го, ходили слухи, что телеканал хочет купить генпрокурор Юрий Луценко. Интерес в окружении президента к активу появился после того, как 18 августа 2017-го автомобиль Петра Дыминского стал участником аварии, в результате которой погибла 31-летняя жительница пригорода Львова. Тогда вину в наезде на ее автомобиль взял на себя охранник Дыминского. Его взяли под стражу, но позже следствие показало его невиновность, мера пресечения была изменена на круглосуточный домашний арест. Сам Дыминский с 22 августа 2017 года находится за пределами Украины – в Швейцарии. 12 декабря 2017-го ГПУ сообщила, что суд дал разрешение на задержание Дыминского. После чего 15 декабря 2017 Нацполиция объявила Дыминского в национальный розыск. Но уже в феврале 2018-го апелляционный суд Киева отменил разрешение на задержание бизнесмена и доставку его в суд для избрания меры пресечения.

Генеральный директор медиахолдинга «Люкс» (телеканал «24», радиостанции «Люкс ФМ» и «Максимум») Роман Андрейко акцентирует на том, что Генпрокуратура за два года не делала попыток экстрадиции Дыминского: «После трагедии, в которой погибла молодая женщина, и побега в Швейцарию ГПУ странным образом не требовала экстрадиции Дыминского. Канал между тем стал лояльным к власти. Вспомните хотя бы странное интервью с Семочко. В прошлом году ходили упрямые слухи о передаче канала Луценко. Может и не передали, но в феврале 2018 году с Дыминского сняли арест, отменив постановление следственного судьи, что сняло вопрос ареста в Швейцарии и экстрадиции в Украину. Но перспектива “похоронить” уголовное дело навсегда, похоже, закрылась со сменой власти. Поэтому держать убыточный проект стало нецелесообразно».

Продажа не первая?

Стоить отметить, что Петр Дыминский в 2013-м уже продал некую долю канала (от 25% до 33%) представителям тогдашней власти. Покупателем, как сообщал осенью 2014-го канал «Еспресо», стал экс-регионал, нынешний народный депутат «Оппоблока» Андрей Киселев, жена которого Татьяна долгое время числилась собственницей компании «Укр Мет», специализирующейся на сборе металлолома. Андрей Киселев был однокурсником Александра Януковича, а также является кумом экс-министра доходов и сборов времен Януковича Александра Клименко. Отец Андрея Киселева – Николай Киселев – по данным «Еспресо», был основным бенефициаром «Грин банка», который обанкротился в 2014-м и имел признаки конвертационного центра.

Разработкой системы электронного управления «клиент-банк» для «Грин банка» занималась донецкая компания «Инновационные бизнес системы». Ее основатель – уроженец Донбасса Руслан Скулимовский. Его канал «Еспресо» назвал «смотрящим от Киселева» на канале ZIK. Официально тот называл себя директором по развитию канала, в 2013-м он начал часто появляться в программах вещателя в статусе «экономического эксперта», исчезнув бесследно с канала в конце 2014-го. Тогда уход Скулимовского связывали с тем, что якобы Дыминский вернул себе полное влияние над каналом, воспользовавшись побегом представителей предыдущих властей. Но после ZIK официально начал принадлежать киприоту Лоизоу Ангелосу. Из-за вопросов к прозрачности медиасобственности Петр Дыминский сначала переоформил канал на юриста ФК «Карпаты» Тараса Панкевича, потом на себя, после ДТП канал начал указывать бенефициарами жену и дочь Дыминского.

«Зимой 2013/14 года владелец ZIK принимал авансовую оплату за продажу канала, но произошло то, что произошло – Революция достоинства. “Смотрящий” от нового владельца довольно быстро исчез из редакции, а каналом продолжил пользоваться Дыминский, – говорит Роман Андрейко. – То, что канал после введения в действие закона о прозрачности собственности в медиа пробовал представить «номинала» с Кипра как конечного бенефициара – это мелочи».

Кто такой Тарас Козак и как он связан с Медведчуком

После официального сообщения о покупке «112 Украина» «Телекритика» подробно писала о персоне нового медиасобственника. Тарас Козак на момент избрания в Раду был главой правления ЧП «Прайвет Канселер», депутатом Львовского облсовета, а ранее, с 1993 по 2010 годы, работал в налоговых и таможенных органах, дослужившись до заместителя главы Гостаможслужбы области.

В 2017 году Тарас Козак задекларировал около 36,7 млн грн дохода и $95 тыс. наличными. В числе доходов кроме депутатской зарплаты Козак указал дивиденды в размере 36,3 млн гривен от кипрской компании Turul Investments Limited, которая фигурирует в структуре собственности компании-монополиста в сфере дистрибуции сигарет «Тедис Украина». До ребрендинга «Тедис Украина» называлась «Мегаполис-Украина», при президентстве Виктора Януковича она получила монополию на поставки табака. По данным «Лига.net» на отечественный рынок «Мегаполис-Украина» привел Виктор Медведчук, но в компании это опровергали. В 2017 году Козак и Медведчук фигурировали в деле о выведении из-под налогообложения 2,5 млрд гривен компанией «Тедис Украина». Именно «табачные деньги» позволили Козаку купить каналы, о чем детальнее ниже.

В числе доходов кроме депутатской зарплаты Козак указал дивиденды в размере 36,3 млн гривен от кипрской компании Turul Investments Limited, которая фигурирует в структуре собственности компании-монополиста в сфере дистрибуции сигарет «Тедис Украина». До ребрендинга «Тедис Украина» называлась «Мегаполис-Украина», при президентстве Виктора Януковича она получила монополию на поставки табака

Тарас Козак имеет следующие счета в банках: 4 964 и 1 100 000 евро, 10 066 грн, 16 541 грн, 221 225 грн. В 2016 году нардеп хранил $418 тысяч наличными и декларировал 2 681 089 грн общего дохода. В 2015 году он получил 748 087 грн дохода. В 2014 году нардеп получил 1 478 454,95 грн дохода, а в 2013 году его доходы составляли 1 173 676 грн.

Из недвижимости Козак владеет жилым домом на 330,4 кв. м и стоимостью 539 527 грн в Сокольниках возле Львова, а в Киеве арендует дом на 608,9 кв. м у ООО «Инвестиционная компания “Спорт-тур”», собственница которого – жена Медведчука Оксана Марченко. Также он задекларировал земельный участок на 43 636 кв. м стоимостью 17 397 362 грн в Ялте, владельцем которого является его компания – ООО «Добробут-Инвест». На этом участке, по данным СМИ, строится санаторий. Козак обладает четырьмя швейцарскими часами марок Rolex, Patek Philippe, Breguet, Audemars Piguet и двумя запонками с бриллиантами. Стоимость этих вещей и дату их приобретения нардеп не указал. Он ездит на автомобиле Audi A8 2011 года выпуска, который приобрел за 2 млн грн в 2016 году.

Брат Тараса Козака Богдан совместно с братом Виктора Медведчука Сергеем является совладельцем ООО «Экспонент» в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий, в частности «Керамбуд» и «Капитал плаза» (Львов). Приемная нардепа Тараса Козака в Киеве расположена в одном здании с офисом Виктора Медведчука. Ранее журналисты программы «Схемы» зафиксировали, что Тарас Козак и Виктор Медведчук вместе летают из Москвы в Киев.

Сумма сделки и роль Антимонопольного комитета

В 2015-м в СМИ была опубликована информация о том, что телеканал «112 Украина» выставлен на продажу за $30 млн. Потенциальный покупатель, народный депутат Александр Онищенко сообщал, что готовился купить канал за $17 млн. В декабре прошлого года Козак отчитался о покупке девяти компаний группы «112 Украина» за 72,87 млн грн (эквивалентно около $2,6 млн по актуальному на то время курсу). Также Козак отчитался о покупке телеканала NewsOne (ООО «Новини 24 години») за 41,976 млн гривен (около $1,5 млн по актуальному курсу доллара). За день до покупки «112 Украины» депутат получил 96,61 млн грн дивидендов от той самой «табачной» компании Turul Investments Limited.

Покупку телеканала ZIK Тарас Козак пока не внес в свою декларацию. Но можно предположить, что официальная сумма сделки, как и в случае со NewsOne и «112», будет отличатся от реальной. Источник, близкий к телеканалу, говорит, что у Петра Дыминского в прошлые годы не хотели даже слышать о предложениях с суммой меньше $25 млн. Медиаюрист Андрей Соломаха рассказал, за сколько канал продавался в прошлом году: «В 2018 году за канал просили $36 млн, за сколько он продан, не могу даже предположить».

Глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев 19 июня сообщил, что ведомство проверит покупку вещателя. Он напомнил, что регулирование содержит пороговые показатели – по €4 млн у двух участников концентрации, что может объяснять отсутствие такого обращения. То есть, если сумма сделки больше этой суммы, должно было быть обращение в АМКУ (статья 24 закона о защите экономической конкуренции), говорит медиаюрист Юрий Крайняк: «Играет роль совокупная стоимость всех активов участников концентрации. Теоретически можно признать это незаконной концентрацией ну и штрафовать пока они не разделят. Причем участниками являются продавцы со всеми бенефициарами и родственниками. АМКУ должен вылавливать концентрации до миллиметра, и они часто вылавливают».

Источник, близкий к телеканалу, говорит, что у Петра Дыминского в прошлые годы не хотели даже слышать о предложениях с сумой меньше $25 млн. Медиаюрист Андрей Соломаха рассказал, за сколько канал продавался в прошлом году: «В 2018 году за канал просили $36 млн, за сколько он продан, не могу даже предположить»

Политолог Владимир Фесенко отмечает, что стоило бы проверить также деньги Тараса Козака: «Нашим органам стоило бы проверить источники происхождения средств Тараса Козака на покупку и дальнейшее содержание этих трех телеканалов. В частности, проверить на предмет того, есть ли там российский след. Потому что здесь стоит не только вопрос монополизации, но и информационной безопасности. Не секрет, какие политические взгляды у Медведчука. Дело в том, что через эти телеканалы может идти опосредованная, в более мягкой форме, российская пропаганда».

Не бизнес, а влияние

Телеканал ZIK – убыточный вещатель. Выручка юрлица вещателя – компании ТРК «Мост ТВ» в 2017 году составила 16,73 млн грн при чистой прибыли 0,54 млн грн, второго юрлица канала – компании «ТРК “Новые коммуникации”» – 17,99 млн грн при чистом убытке 8,01 млн грн. Данные за 2018 год пока отсутствуют. «ZIK никогда не был и наверняка не задумывался бизнес-проектом. Владелец, имея достаточные ресурсы, хотел влияния. «Формула» украинских олигархов – футбольный клуб, телеканал, депутаты в Раде, прибыльный бизнес – должна содержать эту составляющую», – говорит Роман Андрейко.

Эксперт ГО «Информационная безопасность» и управляющий партнер рекламного агентства Arena Media Expert Татьяна Попова акцентирует на том, что вещатели Медведчука не особо стараются продавать рекламное время: «Некоторые телегруппы украинских олигархов считают, что открывать информационные каналы экономически нецелесообразно. Потому что в развлекательном контенте можно больше заработать на рекламе. А здесь целых три информационных телеканала и всех их не интересует реклама. Ранее ZIK продавал свое рекламное время, наше рекламное агентство работало с телеканалом. «112 Украина», насколько мне известно, не интересовала продажа рекламы. NewsOne ранее продавал рекламу через сейлз-хаусы. Как теперь – не подскажу».

Совокупная доля аудитории «112 Украина», NewsOne и ZIK в мае среди взрослого населения старше 18 лет в городах 50+ тыс. жителей составила 7,83% по данным телеисследования Nielsen. Этот показатель превосходит долю отдельных телеканалов из «большой шестерки», например, «Нового канала» и СТБ (по отдельности). По общей аудитории «4+, вся Украина» совокупная доля составляет меньше – 5,63%. По коммерческой аудитории, люди 18-54, города 50 тысяч, показатель не такой большой – всего 3% на троих. Но новостные каналы меряются по аудиториям «18+, вся Украина» и «18+, 50+» и ориентируются исключительно на показатели старших аудиторий. Там у телеканала ZIK стабильное 4-е место. Тогда как по коммерческой только пятое:

Самый ценный актив новосозданного холдинга – это общенациональная цифровая лицензия ZIK. У других каналов холдинга такой лицензии нет. У «112» есть пять проблемных региональных цифровых лицензией, срок действия которых истек еще в сентябре 2019-го (между Нацсоветом и телеканалами идут суды по ним около 4 лет). У NewsOne нет цифровой лицензии – только спутниковая. Учитывая, что показатели двух последних выше показателей ZIK, будет логичнее, если цифровая лицензия ZIK, например, перейдет к NewsOne или станет запасным вариантом для «112». Тем более, вещательные лицензии ZIK разделены на две отдельные компании: на «Мост ТВ» записана спутниковая лицензия, на «Новые коммуникации» – цифровая и еще одна спутниковая. Андрей Соломаха предполагает возможное перетекание контента телеканалов «112 Украина» и NewsOne на ZIK: «Безусловно на сегодняшний день ZIK – это самый ценный актив группы “Новости”, так как у него одного безпроблемная общенациональная цифровая лицензия. Я думаю, что телеканал ожидает ребрендинг и перетекание туда части программ “112” и NewsOne. Я в этом не сомневаюсь, так как Алексей Семенов знает ценность общенациональной цифровой лицензии».

Совокупная доля аудитории «112», NewsOne и ZIK в мае среди взрослого населения старше 18 лет в городах 50+ тыс. жителей составила 7,83% по данным телеисследования Nielsen. Этот показатель превосходит долю отдельных телеканалов из «большой шестерки», например, «Нового канала» и СТБ (по отдельности)

Телеканал-пустышку Dobro (ООО «ТРК “Нові комунікації”») с цифровой лицензией, которую Нацсовет без проблем переоформил в ZIK осенью 2016-го, Петр Дыминский приобрел, как писали тогда СМИ, за «смешные» $900 тыс у представителей прошлой власти. Пустышкой Dobro владел Александр Янукович, сделка проходила через доверенное лицо, которым выступал друг его детства и земляк Вилен Шатворян – экс-нардеп «Партии регионов» и бывший «смотрящий» за Одесской областью.

Роман Андрейко акцентирует на том, что после отключения эфирного аналога общенациональная цифровая лицензия дает большие охваты аудитории: «ZIK купил пустышку с лицензией, одну из тех, которые на псевдоконкурсе Нацсовета во времена Януковича были «пролицензированы», и это дало доступ к общенациональной аудитории цифровых эфирных приемников. По состоянию на 2019-й – это около 30% всех домохозяйств»

Три информационных телеканала нужны только для влияния на массы с целью формировать общественное мнение в нужном русле с учетом пророссийских взглядов Виктора Медведчука, говорит Владимир Фесенко. «Думаю, реальный собственник всех трех каналов – Виктор Медведчук. Тарас Козак – это только посредник, номинальный собственник. Даже два телеканала в одной информационной нише для покупки были не нужны. Эти вещатели конкурировали между собой. Теперь есть и третий вещатель и, наверное, будет еще и четвертый. Если продажа «Прямого» Козаку все же состоится, подтвердится то, что давно подозревают, – связь между Порошенко и Медведчуком. Другим образом, как с целью влияния на общественное мнение покупку трех новостных телеканалов сложно объяснить. Это попытка монополизировать нишу информационных телеканалов, чтобы все большие новостные каналы были в руках Медведчука. Аудитории этих каналов отличаются – более «ватная» аудитория у NewsOne, у “112” была ранее более умеренная аудитория, канал смотрели разные политики в своих кабинетах, но сейчас “112” превращается в PR-отдел Медведчука – он там каждый день появляется с разными заявлениями. ZIK нужен Медведчуку для выхода на украиноязычную аудиторию, которая привыкла голосовать за проукраинских кандидатов, более умеренные силы национал-демократического направления».

Также канал ZIK может быть ценным еще и как львовский региональный телеканал – в области у вещателя остались частоты и местная редакция. Вещатель годами «паразитировал» на частоте Львовской ОГТРК, которую им «передал» в свое время тогдашний директор вместе с помещением аппаратной, за которую теперь судится с телеканалом общественный вещатель, куда вошла Львовская ОГТРК. Во львовской студии ZIK местная редакция готовит локальные новости и местные программы.

Сейчас «112» превращается в PR-отдел Медведчука – он там каждый день появляется с разными заявлениями. ZIK нужен Медведчуку для выхода на украиноязычную аудиторию, которая привыкла голосовать за проукраинских кандидатов, более умеренные силы национал-демократического направления, – Владимир Фесенко

Об информационной безопасности из-за покупки Тарасом Козаком третьего новостного канала говорит также Татьяна Попова. Как выход, Татьяна предлагает зарегулировать подобные телеканалы: «Что делать с рисками информационной безопасности, у меня нет представления. Но во Франции, например, для СМИ, доход которых получен от международных компаний, правительств, прописаны жесткие права по блокировке таких ресурсов».

«Телекритика» уже писала о том, что телеканал после покупки подвергся цензуре. 18 июня с повтора было снято и удалено с YouTube-канала вещателя ток-шоу «Игра с огнем» с Татьяной Даниленко, в котором вместе с журналистами, в частности Соней Кошкиной и Василием Апасовым, обсуждалось приобретение телеканала соратником Виктора Медведчука. Телеведущая заявила, что Апасова ей навязали, и допускает, что теперь могут быть удалены с YouTube все программы с ее участием.

По данным «Телекритики», идеологическое влияние на холдинг «Новости» имеет политолог Михаил Погребинский. Последний имеет регулярные встречи с генеральными продюсерами «112» и NewsOne – Артемом Марчевским и Василием Головановым. Политолог Владимир Фесенко также слышал об «идеологическом» влиянии Погребинского и утверждает, что после покупки каналов соратником Медведчука на них появились «черные списки» гостей, в которых оказался и он.

«Я слышал о влиянии Погребинского на «112» с августа прошлого года, – рассказывает Владимир Фесенко. – Скажу даже больше – как только появилась информация о том, что Медведчук начал контролировать оба вещатели, меня перестали приглашать на эфиры – я оказался в стоп-листе. На NewsOne я бывал время от времени, на «112» меня приглашали часто. Прошлой осенью меня даже журналисты «112» спрашивали, почему я не появляюсь на канале. Но это вопрос к их руководству. В сентябре один из известных медиаменеджеров сказал мне о том, что его также перестали приглашать, – это решение Погребинского. Но я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. С Михаилом Борисовичем мы очень давно знакомы, мы с ним работали некоторое время в годы президентства Кучмы. После Оранжевой революции и Евромайдана он называл меня «поджигателем войны». А с Медведчуком он знаком еще с 90-х. Не могу сказать, что они друзья, но зато знаю, что у них общие политические взгляды. В свое время я присутствовал при их телефонном разговоре – это был разговор двух товарищей. Вполне вероятно, что он является идеологическим куратором телеканалов».

Продолжится ли волна передела информационного влияния и журналистских протестов против «русского мира», покажет время. Важно, что предыдущая власть пять лет назад начала информационную войну против России, а закончила свое пребывание тем, что позволила скупать рейтинговые новостные каналы сторонникам российской идеологии. Как проявит себя новая власть – нам еще только предстоит узнать.

Фото: 112.ua