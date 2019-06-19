🚦 Антимонопольный комитет проверит покупку ZIK соратником Медведчука

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проведет проверку в связи с информацией о покупке народным депутатом «Оппозиционного блока», владельцем телеканалов «112 Украина» и NewsOne Тарасом Козаком телеканала ZIK и создании медиахолдинга «Новости». Об этом «Интерфакс-Украина» сообщил глава комитета Юрий Терентьев.

Чиновник отметил, что стороны не обращались в комитет для согласования сделки. «С сегодняшнего дня запущена проверка этой информации», – сказал он «Интерфакс-Украина». Юрий Терентьев напомнил, что регулирование содержит пороговые показатели – по €4 млн у двух участников концентрации, что может объяснять отсутствие такого обращения.

Напомним, 14 июня стало известно о том, что народный депутат от «Оппозиционного блока» и многолетний партнер Виктора Медведчука Тарас Козак купил информационный телеканал ZIK. Сразу после выхода этой новости ряд журналистов, телеведущих, редакторов и менеджеров телеканала заявили о своем уходе. Для Тараса Козака телеканал ZIK стал третьим информационным вещателем, приобретенным за последний год, после «112 Украина» и NewsOne. Все три канала вошли в новосозданный медиахолдинг «Новости», генеральным продюсером которого стал Алексей Семенов – экс-генпродюсер телеканала «Прямой». Задача последнего – перезапуск вещателя с целью вывести его в тройку лидирующих информационных телеканалов. 18 июня телеканал обновил менеджмент – в руководстве канала оказались кадры из NewsOne и «Интера». Телеканал озвучил свою новую концепцию как «сшивать страну».

Фото: ZIK