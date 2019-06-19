⚖ Аласания выиграл суд по своему увольнению из общественного вещателя

Шевченковский районный суд города Киева признал незаконным и отменил решение наблюдательного совета ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» о досрочном прекращении контракта с председателем правления компании Зурабом Аласанией. Об этом сообщает пресс-служба НОТУ.

«Суд постановил, что решение наблюдательного совета от 31 января 2019 о досрочном прекращении контракта с председателем правления было принято со значительными нарушениями, является незаконным и подлежит отмене», – говорится в сообщении НОТУ.

Аласания подал в суд на НОТУ и членов наблюдательного совета в феврале. Предыдущие три заседания по иску Зураба Аласании к Национальной общественной телерадиокомпании Украины и членам наблюдательного совета НОТУ из-за досрочного прекращения контракта состоялись 12 и 19 апреля, а также 11 июня. 11 июня суд заслушал ответы на вопросы адвоката истца ответчика тогдашней главы наблюдательного совета Татьяны Лебедевой (письменные), третьих лиц Вячеслава Козака и Алексея Паныча (письменные), Вадима Миского (устно). После этого суд принял решение продолжить рассмотрение дела 19 июня.

Ранее сообщалось, что 10 мая Хозяйственный суд Киева оставил без рассмотрения иск члена наблюдательного совета НОТУ Евгения Глибовицкого о досрочном расторжении контракта с Зурабом Аласанией.

Как отмечалось ранее, глава наблюдательного совета Светлана Остапа 4 мая сообщила, что член правления Николай Чернотицкий согласился исполнять обязанности Аласании с 6 мая – даты увольнения Зураба Аласании, и до итогов нового конкурса на пост главы правления, который у «наблюдателя» пока не объявили, объясняя это судебными разбирательствами. Зураб Аласания с 6 мая взял отпуск по 23 июня, таким образом, согласно законодательству, формально оставшись на своей должности, назначив и. о. Николая Чернотицкого.

Напомним, Зураб Аласания является председателем правления НОТУ с апреля 2017 года. Согласно контракту, он должен работать на этой должности четыре года. 31 января наблюдательный совет НОТУ принял решение о досрочном прекращении контракта с Зурабом Аласанией, ссылаясь на пункт в договоре о «недостаточной квалификации». 12 февраля наблюдательный совет НОТУ принял решение установить датой расторжения контракта с Зурабом Аласанией 6 мая. Одной из причин увольнения Аласании стало делегирование ключевых исполнительных функций так называемому директорату (исполнительному директору, его заместителям и директорам департаментов) – параллельной правлению исполнительной структуре во главе с исполнительным директором, который был вторым человеком в компании с большим объемом полномочий, чем у членов правления. За 15 месяцев (с июля 2017 по октябрь 2018) на оплату деятельности дублирующих органов было потрачено более 8 млн гривен. 4 марта, после ликвидации директората и введения новой структуры НОТУ, компанию покинул исполнительный директор Александр Лиев – фигурант ряда скандалов с признаками коррупции.

Фото: НОТУ