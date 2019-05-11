⚖ Суд отказался оценить законность расторжения контракта с Зурабом Аласанией

Хозяйственный суд Киева 10 мая оставил без рассмотрения иск члена наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Евгения Глибовицкого. Он требовал признать незаконным досрочное расторжение контракта с председателем правления НОТУ Зурабом Аласанией. Об этом сообщает «Детектор медиа».

Дело рассматривал судья Сергей Щербаков. При этом Глибовицкий на последнем внеочередном заседании наблюдательного совета НОТУ, которое состоялось 25 апреля, заявил, что отзывает свой иск в Хозяйственный суд. Другой подобный иск Глибовицкий ранее подал в Шевченковский райсуд Киева. Суд отказал в рассмотрении дела и посоветовал направить его в Хозяйственный суд. Глибовицкий подал апелляцию на это решение, которая будет рассматриваться 30 мая.

Третий суд – по иску Зураба Аласании – продолжается, заседание назначено на 11 июня. Адвокат Зураба Аласании Андрей Гук на своей Facebook-странице написал, что по состоянию на 10 мая остался только один иск – основной иск Аласании, рассмотрение которого ожидается 11 июня в Шевченковском районном суде Киева.

«Есть иск Зураба. Также был иск Евгения, который он подавал в районный суд в качестве члена наблюдательного, но суд его не принял – послал в хозяйственный суд. Евгений пошел в хозяйственный суд, там дело начали рассматривать, но требования были подобные требованиям Зураба. Поэтому Евгений отозвал свой иск, но пытается доказать, что его иск также должен рассматриваться в районном суде. Сейчас остался только один иск – основной иск Зураба. Его рассмотрения ожидаем в июне», – разъясняет адвокат.

«Писать о наличии двух дел по искам Е. Глибовицкого юридически неправильно, ведь суд оставил иск без рассмотрения, а по иску районного суда производство не открывалось (решается процессуальный вопрос о юрисдикции)», – также отметил он. Наличие хозяйственного спора с частично аналогичными требованиями могло бы негативно повлиять на сроки рассмотрения трудового спора, добавил адвокат.

Как отмечалось ранее, глава наблюдательного совета Светлана Остапа 4 мая сообщила, что член правления Николай Чернотицкий согласился исполнять обязанности Аласании с 6 мая и до итогов нового конкурса на пост главы правления, который у «наблюдателя» пока не объявили, объясняя это судебными разбирательствами. Зураб Аласания с 6 мая взял отпуск и остался на своей должности, назначив и. о. Николая Чернотицкого.

Напомним, 31 января наблюдательный совет НОТУ принял решение о досрочном прекращении контракта с председателем правления Зурабом Аласанией, ссылаясь на пункт в договоре о «недостаточной квалификации». 12 февраля наблюдательный совет НОТУ принял решение установить датой расторжения контракта с Зурабом Аласанией 6 мая. Одной из причин увольнения Аласании стало делегирование ключевых исполнительных функций так называемому директорату (исполнительному директору, его заместителям и директорам департаментов) – параллельной правлению исполнительной структуре во главе с исполнительным директором, который был вторым человеком в компании с большим объемом полномочий, чем у членов правления. За 15 месяцев (с июля 2017 по октябрь 2018) на оплату деятельности дублирующих органов было потрачено более 8 млн гривен. 4 марта, после ликвидации директората и введения новой структуры НОТУ, компанию покинул исполнительный директор Александр Лиев – фигурант ряда скандалов с признаками коррупции.

Фото: НОТУ