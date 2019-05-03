⚡ Чернотицкий будет исполнять обязанности Аласании на «Общественном»

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания уйдет со своей должности 6 мая, несмотря на обжалование в суде решения наблюдательного совета НОТУ о досрочном разрыве контракта с ним. Исполняющим обязанности главы правления НОТУ станет член правления Николай Чернотицкий, который ранее отказывался от временного назначения. Наблюдательный совет НОТУ затянул с объявлением конкурса на должность Аласании, поскольку ждет решения суда. Об этом сообщила глава наблюдательного совета Светлана Остапа в своей колонке на сайте «Детектор медиа», заместителем шеф-редактора которого она является.

Остапа отмечает, что Чернотицкий согласился быть исполняющим обязанности председателя правления НОТУ. По процедуре им может стать только член правления НОТУ (их всего 6). Решение сделать Чернотицкого и. о. председателя правления было принято наблюдательным советом 31 января – вместе с решением разорвать контракт с Аласанией. Обязанности главы «Общественного» Чернотицкий будет исполнять до вступления в должность нового главы правления или вступления в силу решения суда, который может отменить решение «наблюдателей» о досрочном увольнении Аласании.

Как сообщалось ранее, было открыто три судебных производства об отмене решения наблюдательного совета о досрочном прекращении контракта с председателем правления: одно – по иску Зураба Аласании, два – по искам члена наблюдательного совета Евгения Глибовицкого. По словам Остапы, по иску Аласании суд 19 апреля принял решение перенести рассмотрение вопроса на 11 июня. Один из исков Глибовицкий отозвал, на второй подал апелляцию. «Что касается иска Евгения Глибовицкого, то Шевченковский районный суд города Киева сначала отказал в рассмотрении дела и посоветовал рассматривать его в Хозяйственном суде города Киева. Евгений подал апелляцию, которая будет рассматриваться 30 мая. И параллельно обратился и в хозяйственный суд, заседание которого запланировано на 10 мая. Но на внеочередном заседании НС, состоявшемся 25 апреля, Евгений Глибовицкий сообщил, что отзывает иск в хозяйственный суд», – разъясняет Светлана Остапа.

Существовало три судебных производства об отмене решения наблюдательного совета о досрочном прекращении контракта с председателем правления: одно – по иску Зураба Аласании, два – по искам члена наблюдательного совета Евгения Глибовицкого

Когда будет объявлен конкурс на нового председателя правления НОТУ, глава наблюдательного совета не знает: «Наблюдательный совет может объявить конкурс, не дожидаясь решения суда. Но, конечно, хотелось бы дождаться решения суда, чтобы не вступать в еще больший правовой конфликт и чтобы потом по факту у нас не оказалось несколько руководителей правления. (...) Часть членов НС стремятся объявить конкурс как можно быстрее, а часть считают, что его лучше проводить уже после парламентских выборов. Напомню, 12 февраля на заседании НС решение об установлении даты расторжения контракта с Зурабом Аласанией после парламентских выборов, то есть в ноябре 2019 года, не набрало большинства голосов».

По словам Остапы, на заседании 18 апреля наблюдательный совет внес изменения в «Положение о конкурсе по избранию председателя и членов правления НОТУ», какие именно – не уточняется. Сейчас так называемый Комитет по вопросам назначений и вознаграждений, который является структурой НОТУ, дорабатывает изменения в «Условия проведения конкурса». Утвердив новые «Условия проведения конкурса», наблюдательный совет может объявить конкурс на председателя правления. О каких новых условиях конкурса идет речь, Остапа не сообщает.

Напомним, 31 января наблюдательный совет НОТУ принял решение о досрочном прекращении контракта с председателем правления Зурабом Аласанией, ссылаясь на пункт о «недостаточной квалификации». 12 февраля наблюдательный совет НОТУ принял решение установить датой расторжения контракта с Зурабом Аласанией 6 мая. Одной из причин увольнения Аласания стало делегирование ключевых исполнительных функций так называемому директорату (исполнительному директору, его заместителям и директорам департаментов) – параллельной правлению исполнительной структуре во главе с исполнительным директором, который был вторым человеком в компании с объемом полномочий больше, чем у членов правления. За 15 месяцев (с июля 2017 по октябрь 2018) на оплату деятельности дублирующих органов было потрачено более 8 млн гривен. 4 марта, после ликвидации директората и введения новой структуры НОТУ, компанию покинул его исполнительный директор Александр Лиев – фигурант ряда скандалов с признаками коррупции.

Фото: НОТУ