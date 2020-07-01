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На «Сценарный питчинг» было подано 564 сценария

от Telekritika
От Telekritika 535
Главная Кино На «Сценарный питчинг» было подано 564 сценария

Онлайн-презентация идей от сценаристов состоялась 29 июня.

Более 50 украинских продюсеров и 250 сценаристов приняли участие в проекте «Сценарный питчинг». Всего на участие в питчинге было подано 564 сценария. Об этом сообщила пресс-служба Украинской киноакадемии.

Состоялся основанный Украинской киноакадемией и онлайн-платформой DzygaMDB проект «Сценарный питчинг». Инициатором проведения питчинга выступил сценарист Сергей Касторных.

Среди продюсеров, поддержали проект на этапе его создания – Владимир Яценко, Алексей Гладушевский, Ольга Пантелеимонова, Егор Олесов и Максим Асадчий, Елена Еремеева, Елена Канишевская, Наталья Стрибук, а также УАнімА и Елена Голубева и многие другие.

29 июня прошла онлайн-презентация идей от сценаристов продюсерам. Во время онлайн-питчинга было представлено 40 проектов. Идеи сценариев рассматривались в следующих категориях:

  • полнометражные игровые фильмы для широкой зрительской аудитории,
  • полнометражные игровые фильмы фестивального направления,
  • телесериалы,
  • сериалы для VOD или мультиплатформенные сериалы,
  • анимационные сериалы как для телевизионного формата, так и мультиплатформенной.

На участие в «Сценарном питчинге» было подано 564 сценария. Из них в итоге в категории анимационных сериалов было представлено 9 проектов:

  • «Валимо звідси», автор Наталія Купянська
  • «Воля», автор Денис Фадєєв
  • «Да буде так», автор Микита Ратніков
  • «Ксі», автор Віктор Романченко
  • «Мишка Тося», автор Ірина Маламуж
  • «Мух та інші», автор Анатолій Гордійчук
  • «Пригоди Барвінка», автор Олексій Комаровський
  • «Робоняня», автор Роман Розенгурт
  • «Таємниця Дому Містера Бернулі», автор Вадим Шешич

Кроме того, по результатам «Сценарные питчинга» будет отобран лучший анимационный сериал для презентации в рамках Warsaw Kids Forum.

В категории полнометражных игровых фильмов представили 9 проектов:

  • «Берег», автори Максим Курочкін, Ірина Петрикей
  • «Занурення», автор Тимофій Бінюков
  • «Козак», автор Андрій Сирота
  • «Кротова нора», автор Олексій Зенкевич
  • «Моя прибиральниця», автор Жанна Озірна
  • «Особливості українського весілля», автор Олександр Гриценко
  • «Помилка Вовка», автор Ярослава Наумова
  • «Прокляття Марії», автор Степан Олійник
  • «Українське диско», автор Леонід Зябрев

В категории «Сериалы» было представлено 22 проекта:

  • «1940», автор Олександр Нарижнєв
  • «Інста-мамочка», автор Микита Глущенко
  • «Без запрошення», автори Aлла Пасикова, Олена Урсакі, Андрій Ржанов
  • «Департамент культури і мистецтв», автор Ксенія Кунах
  • «Жінки її чоловіка», автори Андрій Виштак, Артем Кобзан
  • «Залізна леді», автор Микита Глущенко
  • «Зниклий без вістей», автор Юлія Терещенко
  • «Колиба», автори  В’ячеслав Юшков, Сергій Алімов, Олексій Ральніков
  • «Корпус №11», автори Андрій Виштак, Артем Кобзан
  • «Куренівка», автор Максим Курочкін
  • «Медіатори», автор Жанна Озірна
  • «Мене звати Соня», автор Ольга Войтенко
  • «Не моє життя», автор Валерія Мандриченко
  • «Непрохані гості», автор Роман Розенгурт
  • «П’ятеро за ціною одного», автор Марiя Токарева
  • «Провідник», автор Оксана Артеменко
  • «Родина Вольф», автори Ольга Рєка, Олександр Стеколенко, Максим Курочкін
  • «Руфери», автор Ліра Воропаєва
  • «Сестри по зброї», автори Артем Кобзан, Андрій Віштак
  • «Смірнови мимоволі», автор Дмитро Хрипун
  • «Спостерігач», автор Дмитро Сергєєв
  • «Цирк проти НКВС», автори Максим Курочкін, Сергій Дахін

Во время голосования за проекты в «Сценарном питчинге» продюсеры отмечали в среднем до 5 идей. В дальнейшем такие питчинги будут проводиться раз в полгода.

Напомним, в мае Украинская киноакадемия и онлайн-ресурс DzygaMDB запустили проект «Сценарный питчинг».

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Фото: Dzyga MDB

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