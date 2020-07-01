На «Сценарный питчинг» было подано 564 сценария

Более 50 украинских продюсеров и 250 сценаристов приняли участие в проекте «Сценарный питчинг». Всего на участие в питчинге было подано 564 сценария. Об этом сообщила пресс-служба Украинской киноакадемии.
Состоялся основанный Украинской киноакадемией и онлайн-платформой DzygaMDB проект «Сценарный питчинг». Инициатором проведения питчинга выступил сценарист Сергей Касторных.
Среди продюсеров, поддержали проект на этапе его создания – Владимир Яценко, Алексей Гладушевский, Ольга Пантелеимонова, Егор Олесов и Максим Асадчий, Елена Еремеева, Елена Канишевская, Наталья Стрибук, а также УАнімА и Елена Голубева и многие другие.
29 июня прошла онлайн-презентация идей от сценаристов продюсерам. Во время онлайн-питчинга было представлено 40 проектов. Идеи сценариев рассматривались в следующих категориях:
- полнометражные игровые фильмы для широкой зрительской аудитории,
- полнометражные игровые фильмы фестивального направления,
- телесериалы,
- сериалы для VOD или мультиплатформенные сериалы,
- анимационные сериалы как для телевизионного формата, так и мультиплатформенной.
На участие в «Сценарном питчинге» было подано 564 сценария. Из них в итоге в категории анимационных сериалов было представлено 9 проектов:
- «Валимо звідси», автор Наталія Купянська
- «Воля», автор Денис Фадєєв
- «Да буде так», автор Микита Ратніков
- «Ксі», автор Віктор Романченко
- «Мишка Тося», автор Ірина Маламуж
- «Мух та інші», автор Анатолій Гордійчук
- «Пригоди Барвінка», автор Олексій Комаровський
- «Робоняня», автор Роман Розенгурт
- «Таємниця Дому Містера Бернулі», автор Вадим Шешич
Кроме того, по результатам «Сценарные питчинга» будет отобран лучший анимационный сериал для презентации в рамках Warsaw Kids Forum.
В категории полнометражных игровых фильмов представили 9 проектов:
- «Берег», автори Максим Курочкін, Ірина Петрикей
- «Занурення», автор Тимофій Бінюков
- «Козак», автор Андрій Сирота
- «Кротова нора», автор Олексій Зенкевич
- «Моя прибиральниця», автор Жанна Озірна
- «Особливості українського весілля», автор Олександр Гриценко
- «Помилка Вовка», автор Ярослава Наумова
- «Прокляття Марії», автор Степан Олійник
- «Українське диско», автор Леонід Зябрев
В категории «Сериалы» было представлено 22 проекта:
- «1940», автор Олександр Нарижнєв
- «Інста-мамочка», автор Микита Глущенко
- «Без запрошення», автори Aлла Пасикова, Олена Урсакі, Андрій Ржанов
- «Департамент культури і мистецтв», автор Ксенія Кунах
- «Жінки її чоловіка», автори Андрій Виштак, Артем Кобзан
- «Залізна леді», автор Микита Глущенко
- «Зниклий без вістей», автор Юлія Терещенко
- «Колиба», автори В’ячеслав Юшков, Сергій Алімов, Олексій Ральніков
- «Корпус №11», автори Андрій Виштак, Артем Кобзан
- «Куренівка», автор Максим Курочкін
- «Медіатори», автор Жанна Озірна
- «Мене звати Соня», автор Ольга Войтенко
- «Не моє життя», автор Валерія Мандриченко
- «Непрохані гості», автор Роман Розенгурт
- «П’ятеро за ціною одного», автор Марiя Токарева
- «Провідник», автор Оксана Артеменко
- «Родина Вольф», автори Ольга Рєка, Олександр Стеколенко, Максим Курочкін
- «Руфери», автор Ліра Воропаєва
- «Сестри по зброї», автори Артем Кобзан, Андрій Віштак
- «Смірнови мимоволі», автор Дмитро Хрипун
- «Спостерігач», автор Дмитро Сергєєв
- «Цирк проти НКВС», автори Максим Курочкін, Сергій Дахін
Во время голосования за проекты в «Сценарном питчинге» продюсеры отмечали в среднем до 5 идей. В дальнейшем такие питчинги будут проводиться раз в полгода.
Напомним, в мае Украинская киноакадемия и онлайн-ресурс DzygaMDB запустили проект «Сценарный питчинг».
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Фото: Dzyga MDB
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