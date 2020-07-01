На «Сценарный питчинг» было подано 564 сценария

Более 50 украинских продюсеров и 250 сценаристов приняли участие в проекте «Сценарный питчинг». Всего на участие в питчинге было подано 564 сценария. Об этом сообщила пресс-служба Украинской киноакадемии.

Состоялся основанный Украинской киноакадемией и онлайн-платформой DzygaMDB проект «Сценарный питчинг». Инициатором проведения питчинга выступил сценарист Сергей Касторных.

Среди продюсеров, поддержали проект на этапе его создания – Владимир Яценко, Алексей Гладушевский, Ольга Пантелеимонова, Егор Олесов и Максим Асадчий, Елена Еремеева, Елена Канишевская, Наталья Стрибук, а также УАнімА и Елена Голубева и многие другие.

29 июня прошла онлайн-презентация идей от сценаристов продюсерам. Во время онлайн-питчинга было представлено 40 проектов. Идеи сценариев рассматривались в следующих категориях:

полнометражные игровые фильмы для широкой зрительской аудитории,

полнометражные игровые фильмы фестивального направления,

телесериалы,

сериалы для VOD или мультиплатформенные сериалы,

анимационные сериалы как для телевизионного формата, так и мультиплатформенной.

На участие в «Сценарном питчинге» было подано 564 сценария. Из них в итоге в категории анимационных сериалов было представлено 9 проектов:

«Валимо звідси», автор Наталія Купянська

«Воля», автор Денис Фадєєв

«Да буде так», автор Микита Ратніков

«Ксі», автор Віктор Романченко

«Мишка Тося», автор Ірина Маламуж

«Мух та інші», автор Анатолій Гордійчук

«Пригоди Барвінка», автор Олексій Комаровський

«Робоняня», автор Роман Розенгурт

«Таємниця Дому Містера Бернулі», автор Вадим Шешич

Кроме того, по результатам «Сценарные питчинга» будет отобран лучший анимационный сериал для презентации в рамках Warsaw Kids Forum.

В категории полнометражных игровых фильмов представили 9 проектов:

«Берег», автори Максим Курочкін, Ірина Петрикей

«Занурення», автор Тимофій Бінюков

«Козак», автор Андрій Сирота

«Кротова нора», автор Олексій Зенкевич

«Моя прибиральниця», автор Жанна Озірна

«Особливості українського весілля», автор Олександр Гриценко

«Помилка Вовка», автор Ярослава Наумова

«Прокляття Марії», автор Степан Олійник

«Українське диско», автор Леонід Зябрев

В категории «Сериалы» было представлено 22 проекта:

«1940», автор Олександр Нарижнєв

«Інста-мамочка», автор Микита Глущенко

«Без запрошення», автори Aлла Пасикова, Олена Урсакі, Андрій Ржанов

«Департамент культури і мистецтв», автор Ксенія Кунах

«Жінки її чоловіка», автори Андрій Виштак, Артем Кобзан

«Залізна леді», автор Микита Глущенко

«Зниклий без вістей», автор Юлія Терещенко

«Колиба», автори В’ячеслав Юшков, Сергій Алімов, Олексій Ральніков

«Корпус №11», автори Андрій Виштак, Артем Кобзан

«Куренівка», автор Максим Курочкін

«Медіатори», автор Жанна Озірна

«Мене звати Соня», автор Ольга Войтенко

«Не моє життя», автор Валерія Мандриченко

«Непрохані гості», автор Роман Розенгурт

«П’ятеро за ціною одного», автор Марiя Токарева

«Провідник», автор Оксана Артеменко

«Родина Вольф», автори Ольга Рєка, Олександр Стеколенко, Максим Курочкін

«Руфери», автор Ліра Воропаєва

«Сестри по зброї», автори Артем Кобзан, Андрій Віштак

«Смірнови мимоволі», автор Дмитро Хрипун

«Спостерігач», автор Дмитро Сергєєв

«Цирк проти НКВС», автори Максим Курочкін, Сергій Дахін

Во время голосования за проекты в «Сценарном питчинге» продюсеры отмечали в среднем до 5 идей. В дальнейшем такие питчинги будут проводиться раз в полгода.

Напомним, в мае Украинская киноакадемия и онлайн-ресурс DzygaMDB запустили проект «Сценарный питчинг».

Читайте также:

Фото: Dzyga MDB

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!