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Медиашкола «КиївTV» планирует продолжить работу в 2021 году

от Telekritika
От Telekritika 202
Главная Новости Медиашкола «КиївTV» планирует продолжить работу в 2021 году

Основатель школы журналистики Алена Яструбенко подала проект на участие в общественном бюджете 2021 года.

Медиашкола «КиївTV», которая функционирует на базе ТРК «Киев» и бесплатно обучает своих студентов медиаграмотности, планирует продолжить свою работу и в 2021 году. Автор идеи и основатель школы журналистики, главный редактор службы производства собственных программ Алена Яструбенко, подала проект на участие в общественном бюджете 2021 года, передает пресс-служба.

Если киевляне проголосуют за проект, то школа начнет свой третий учебный год. За прошлый год, например, было проведено три курса по три месяца каждый. Знания получили 45 студентов. В этом году состоятся еще 2 курса, на каждом из которых будут учиться по 15 человек.

За время обучения студенты получают практические навыки, а не только теорию. Каждый студент заканчивая школу сможет сразу приступать к работе, потому что на практике пройдет все этапы создания контента.

Ранее стало известно, что телеканал «Киев» покажет спецпроект о национальных меньшинствах столицы.

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Фото: unsplash

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