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Владимир Зеленский подписал закон о кэш-рибейтах

от Telekritika
От Telekritika 694
Главная Кино Владимир Зеленский подписал закон о кэш-рибейтах

Теперь иностранным производителям будут возвращать часть затраченных средств на съемки кино в Украине.

Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла еще 20 сентября. Закон «О внесении изменений в Закон “О государственной поддержке кинематографии в Украине” относительно предоставления государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине» №130-ІХ был подписан Владимиром Зеленским 16 октября.

Документ подразумевает возвращение денег в размере 25% от затрат на съемки на территории Украины и еще 5%, если фильм снят по мотивам произведения украинского автора или в нем фигурирует украинская тематика. Закон должен привлечь инвестиции и сопутствовать развитию инфраструктуры киноиндустрии в Украине.

Напомним, новым законопроектом были недовольны украинские кинематографисты. Их возмутило игнорирование законом локального производителя, а продюсер Влад Ряшин заявил, что новая норма о 25+5% рибейта не будет соответствовать действительности, поскольку облагается 20% НДС.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон о поддержке кинематографии, который должен урегулировать вопрос финансовой поддержки государством реализации проектов в сфере кино.

Фото: president.gov.ua

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