📃 Зеленский подписал закон о поддержке кинематографии

Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Проект закона Владимир Зеленский определил как неотложный для внеочередного рассмотрения в парламенте.

Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии» № 76-IX, принятый Верховной Радой 12 сентября 2019 года, поможет в реализации механизмов финансовой поддержки кинопроектов.

Также документ устанавливает, что отдельные платежи от субъектов кинематографии, связанные с получением ими государственной поддержки, будут зачисляться в специальный фонд госбюджета и направляться на государственную поддержку кинематографии.

Напомним, ранее Верховная Рада окончательно приняла закон о кэш-рибейтах для иностранных кинопроизводителей.

Фото: president.gov.ua