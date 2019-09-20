💰 Верховная Рада окончательно приняла закон о кэш-рибейтах

Об этом на своей странице в Facebook сообщает нардеп и глава Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко. Он подчеркивает, что принятие закона привлечет миллионы инвестиций и создаст дополнительные рабочие места.

Законопроект №1058 повзолит получать иностранным продюсерам 25% от затрат на создание кинопродукта на территории Украины и еще 5% за использование украинских произведений или сюжетных линий про Украину.

Также закон предусматривает, что иностранные съемочные группы должны привлекать не менее 50% украинцев в съемках фильма.

Министерство культуры, молодежи и спорта распространило следующую инфографику:

Следующим шагом ВРУ, по словам Ткаченко, станет предоставление возможности украинским продюсерам получать рибейты. Напомним, в законопроекте №1058 указаны только условия для получения рибейтов иностранными кинопродюсерами.