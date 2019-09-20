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💰 Верховная Рада окончательно приняла закон о кэш-рибейтах

от Telekritika
От Telekritika 164
Главная Кино 💰 Верховная Рада окончательно приняла закон о кэш-рибейтах

Законопроект №1058, который предусматривает возвращение денег за создание кинопродукции иностранным производителям был принят сегодня во втором чтении Верховной Радой Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает нардеп и глава Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко. Он подчеркивает, что принятие закона привлечет миллионы инвестиций и создаст дополнительные рабочие места.

Законопроект №1058 повзолит получать иностранным продюсерам 25% от затрат на создание кинопродукта на территории Украины и еще 5% за использование украинских произведений или сюжетных линий про Украину.

Также закон предусматривает, что иностранные съемочные группы должны привлекать не менее 50% украинцев в съемках фильма.

Министерство культуры, молодежи и спорта распространило следующую инфографику:

💰 Верховная Рада окончательно приняла закон о кэш-рибейтахСледующим шагом ВРУ, по словам Ткаченко, станет предоставление возможности украинским продюсерам получать рибейты. Напомним, в законопроекте №1058 указаны только условия для получения рибейтов иностранными кинопродюсерами.

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