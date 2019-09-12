Рада поддержала новый законопроект о кэш-рибейтах

Законопроект № 1058 был предложен Комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики. Он предусматривает возврат средств в размере 25% от затрат за съемки в Украине и +5% за украинскую тематику. По словам председателя комитета Александра Ткаченко, законопроект должен привлечь иностранные инвестиции и превратить Украину в Мекку для киноиндустрии.

Документ возмутил украинских режиссеров и продюсеров, которые рассчитывали на равные условия для всех, кто создает кинопродукцию на территории Украины. Экс-глава Госкино Филипп Ильенко и депутат «Европейской солидарности» Николай Княжицкий заявили, что «законопроект направлен против украинского кино».

На вопрос режиссера Семена Горова об «игнорировании украинских продюсеров в законопроекте» Александр Ткаченко ответил, что для поддержки национального кинематографа есть Минкульт, Госкино и Украинский культурный фонд.

«Я в недоумении. Почему украинские продюсеры дискриминированы! Я считаю его (законопроект. – Ред.) не полным. Закон должен быть для всех. А украинские производители понижены в правах таким образом, – поделился Семен Горов в комментарии «Телекритике». – Мне Александр ответил, что для помощи украинскому кино есть Госкино и УКФ. Но они поддерживают выборочно и не всегда удачно и объективно. В целом это позитив, но мы опять на обочине».

Продюсер Наталья Либет из позитивных моментов отметила увеличение процента cash rebate и добавление культурного процента (как в Грузии): 25+5. Но ее тоже возмутил факт поддержки исключительно иностранных компаний.

«Во-первых, это противоречит мировой практике. Во-вторых, даже если рассмотреть, как это может быть осуществлено практически: Казначейство/Госкино оперирует исключительно гривной – гривна не является международным средством платежа. Как же тогда на практике это может быть осуществлено? – недоумевает Наталья Либет в комментарии «Телекритике». – Более того, в мировой практике иностранные продюсеры/компании работают с/через локальных партнеров в странах, куда привозят производство, так как, чтобы получить cash rebate, надо провести аудит квалифицированных затрат, оформленных в формате локальных документов на локальном языке, поэтому получателем cash rebate в мировой практике являются иностранные и локальные компании».

Напомним, в законе о поддержке кинематографии 2017 года также предусматривался возврат денег за производство в Украине, но так и не был утвержден.