Владислав Ряшин раскритиковал новые рибейты

Глава киносериальной компании StarMedia Владислав Ряшин считает, что новая норма о 25+5% рибейта не будет соответствовать действительности, поскольку облагается 20% НДС. Также он раскритиковал норму касательно того, что рибейты не будут начисляться на оплату услуг ФЛП. Об этом он сообщил на панельной дискуссии о копродукционных сериалах, прошедшей 17 сентября в рамках Kyiv Media Week.

К этим выводам Владислав Ряшин пришел после консультаций с юристами компании: «К сожалению, законопроект требует существенных правок. Индустрии необходимо срочно начать диалог с парламентом, депутатами – авторами этого законопроекта, поскольку, если говорить об индустрии, речь идет только о проектах, которые не относятся к копродукции – речь идет только о чистом производстве зарубежной компании на территории Украины. Возникает коллизия. Поскольку проект будет осуществляться в Украине и заказываться будет наверняка украинскому подрядчику, [который будет работать] как сервис, он будет облагаться НДС. Соответственно, 25% кэш-рибейта сразу облагаются 20% НДС, и кэш-рибейт превращается всего в 5%. Это глупость. Мы будем это поправлять и призываю всех активизироваться», – говорит киноменеджер.

«И второе – кто-то предложил в законе написать, что квалификационные затраты, на которые будут начисляться рибейты, могут быть какие угодно, кроме затрат украинских продакшен-компаний на оплату услуг ФЛП. Все прекрасно понимают, что ФЛП в смете производства – это костюмеры, операторы, гримеры, актеры. Как правило, компании работают с ФЛП. В смете на них может приходиться от 30% до 40% суммы», – сообщил Ряшин.

Напомним, 12 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1074, который предполагает в частности возмещение потраченных средств на съемку кино 25% + 5% за упоминание украинской тематики. Ранее норма о кэш-рибейтах составляла 16,5%.

Фото: Ната Боровик