🔥 Трейлер «Игры престолов» обратил Арью в бегство

Ролик начинается с того, что испуганная и окровавленная Арья Старк убегает по темному коридору от невидимой угрозы. Что касается Серсеи Ланнистер, то обладательница нарядов, с каждым сезоном все больше напоминающих рыцарскую броню, тоже постепенно теряет самообладание. Дейенерис и Джон Сноу бродят по пепелищу, устроенному драконами; в общем, в плане нарратива снова лишь намеки, но чувство тревоги свежему ролику вселить удается на все сто.

На днях HBO также опубликовал 20 новых постеров к финальному сезону «Игры престолов». Похоже, у Короля Ночи есть не меньше шансов занять Железный трон, чем у Дейенерис Таргариен, и даже второстепенные герои из числа доживших до 8 сезона получили по собственному промо: помимо фанатских любимцев Арьи, Сансы, Джона Сноу и Тириона, владычество над Семью королевствами примерили даже Бриенна и Варис.

HBO также опубликовал новые кадры 8 сезона «Игры престолов», благодаря которым мы можем оценить зимние аутфиты персонажей.

Кроме того, в очередном тизере сериала была объявлена дата выхода 8 сезона – первую серию покажут 14 апреля. Всего нас ждут 6 серий (предположительно, длительностью выше привычной) и эпические сцены битв невиданного размаха. Не забывайте также, что в 2020 году выйдет приквел «Игры престолов», события которого будут развиваться за тысячу лет до оригинального сериала.

А Джордж Мартин тем временем продолжает писать если не саму серию «Песнь льда и пламени», то по крайней мере обрамляющие ее «вбоквелы»: в 2018 году, например, вышел справочник по истории Таргариенов «Кровь и огонь». Так что теоретически «Престолы» могут стать еще одной бесконечной франшизой.

Фото: HBO