Хорошего понемножку: вышел тизер последнего сезона «Игры престолов»

Правда, нам снова не понятно, что показал HBO – реальный момент из 8 сезона или же фантазию по мотивам грядущей судьбы героев. В тизере Арья, Санса и Джон Сноу идут вдоль гробниц в склепе Винтерфелла и в конце коридора видят собственные статуи. Означает ли это, что Старкам в финальном сезоне не поздоровится? По крайней мере, если в видении есть статуи последних Старков, то должен остаться кто-то, кто эти статуи в их честь поставит – в контексте всего мира «Игры престолов» это звучит оптимистично, ведь после первого тизера мы успели предположить, что Семь королевств целиком превратятся в кипящее болото.

Итак, с 14 апреля нас ждут 6 серий (предположительно, длительностью выше привычной) и эпические сцены битв невиданного размаха. Не забывайте также, что в 2020 году выйдет приквел «Игры престолов», события которого будут развиваться за тысячу лет до оригинального сериала. А Джордж Мартин тем временем продолжает писать если не саму серию «Песнь льда и пламени», то по крайней мере обрамляющие ее «вбоквелы»: в 2018 году, например, вышел справочник по истории Таргариенов «Кровь и огонь». Так что теоретически «Престолы» могут стать еще одной бесконечной франшизой.

Напомним, на днях Netflix показал трейлер нового фильма с Джейком Джилленхолом «Бархатная бензопила».