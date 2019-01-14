Хорошего понемножку: вышел тизер последнего сезона «Игры престолов»
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Хорошего понемножку: вышел тизер последнего сезона «Игры престолов»

от Telekritika
От Telekritika 85
Главная Новости Хорошего понемножку: вышел тизер последнего сезона «Игры престолов»

В ролике объявили дату премьеры 8 сезона шоу – первая серия последнего сезона «Игры престолов» выйдет 14 апреля. Кроме того, в отличие от предыдущего тизера, в этом даже есть действие.

Правда, нам снова не понятно, что показал HBO – реальный момент из 8 сезона или же фантазию по мотивам грядущей судьбы героев. В тизере Арья, Санса и Джон Сноу идут вдоль гробниц в склепе Винтерфелла и в конце коридора видят собственные статуи. Означает ли это, что Старкам в финальном сезоне не поздоровится? По крайней мере, если в видении есть статуи последних Старков, то должен остаться кто-то, кто эти статуи в их честь поставит – в контексте всего мира «Игры престолов» это звучит оптимистично, ведь после первого тизера мы успели предположить, что Семь королевств целиком превратятся в кипящее болото.

Итак, с 14 апреля нас ждут 6 серий (предположительно, длительностью выше привычной) и эпические сцены битв невиданного размаха. Не забывайте также, что в 2020 году выйдет приквел «Игры престолов», события которого будут развиваться за тысячу лет до оригинального сериала. А Джордж Мартин тем временем продолжает писать если не саму серию «Песнь льда и пламени», то по крайней мере обрамляющие ее «вбоквелы»: в 2018 году, например, вышел справочник по истории Таргариенов «Кровь и огонь». Так что теоретически «Престолы» могут стать еще одной бесконечной франшизой.

Напомним, на днях Netflix показал трейлер нового фильма с Джейком Джилленхолом «Бархатная бензопила».

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