🧤 Зимняя коллекция: опубликованы фото 8 сезона «Игры престолов»
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🧤 Зимняя коллекция: опубликованы фото 8 сезона «Игры престолов»

от Telekritika
От Telekritika 55
Главная Кино 🧤 Зимняя коллекция: опубликованы фото 8 сезона «Игры престолов»

Откровенных намеков на сюжет финального сезона не замечено, но некоторые догадки все же закрадываются.

Канал HBO опубликовал новые кадры 8 сезона «Игры престолов», благодаря которым мы можем оценить зимние аутфиты персонажей. Серсея на свежих фото изображена в платье с армированными плечами – неплохой выбор для женщины, большинство соседей которой числятся ее врагами. (Вот только что-то мы не заметили подросшего живота – неужели предполагаемая беременность была блефом?) И не говорите, что за влюбленными взглядами Джона и Дейенерис вы не обратили внимания на роскошное пальто Сансы.

🧤 Зимняя коллекция: опубликованы фото 8 сезона «Игры престолов» 🧤 Зимняя коллекция: опубликованы фото 8 сезона «Игры престолов»

🧤 Зимняя коллекция: опубликованы фото 8 сезона «Игры престолов» 🧤 Зимняя коллекция: опубликованы фото 8 сезона «Игры престолов» 🧤 Зимняя коллекция: опубликованы фото 8 сезона «Игры престолов» 🧤 Зимняя коллекция: опубликованы фото 8 сезона «Игры престолов» 🧤 Зимняя коллекция: опубликованы фото 8 сезона «Игры престолов»

Не так давно в тизере сериала была объявлена дата выхода 8 сезона – первую серию покажут 14 апреля. Всего нас ждут 6 серий (предположительно, длительностью выше привычной) и эпические сцены битв невиданного размаха. Не забывайте также, что в 2020 году выйдет приквел «Игры престолов», события которого будут развиваться за тысячу лет до оригинального сериала. А Джордж Мартин тем временем продолжает писать если не саму серию «Песнь льда и пламени», то по крайней мере обрамляющие ее «вбоквелы»: в 2018 году, например, вышел справочник по истории Таргариенов «Кровь и огонь». Так что теоретически «Престолы» могут стать еще одной бесконечной франшизой.

Все фото: Helen Sloan/HBO

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