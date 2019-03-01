⚔ HBO показал 20 претендентов на Железный трон
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⚔ HBO показал 20 претендентов на Железный трон

от Telekritika
От Telekritika 19
Главная Новости ⚔ HBO показал 20 претендентов на Железный трон

Канал опубликовал 20 новых постеров к финальному сезону «Игры престолов». Похоже, у Короля Ночи есть не меньше шансов занять Железный трон, чем у Дейенерис Таргариен.

Даже второстепенные герои из числа доживших до 8 сезона «Игры престолов» получили по собственному постеру: помимо фанатских любимцев Арьи, Сансы, Джона Сноу и Тириона, владычество над Семью королевствами примерили даже Бриенна и Варис.

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Characters posters are here. #ForTheThrone

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Недавно HBO также опубликовал новые кадры 8 сезона «Игры престолов», благодаря которым мы можем оценить зимние аутфиты персонажей.

Кроме того, в очередном тизере сериала была объявлена дата выхода 8 сезона – первую серию покажут 14 апреля. Всего нас ждут 6 серий (предположительно, длительностью выше привычной) и эпические сцены битв невиданного размаха. Не забывайте также, что в 2020 году выйдет приквел «Игры престолов», события которого будут развиваться за тысячу лет до оригинального сериала.

А Джордж Мартин тем временем продолжает писать если не саму серию «Песнь льда и пламени», то по крайней мере обрамляющие ее «вбоквелы»: в 2018 году, например, вышел справочник по истории Таргариенов «Кровь и огонь». Так что теоретически «Престолы» могут стать еще одной бесконечной франшизой.

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